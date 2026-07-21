ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Πρεμιέρα της μουσικοθεατρικής παράστασης «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» στους Αποστόλους

Από: Team Πολ. Κρήτης

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– Άλλες δύο παραστάσεις σε Αρκαλοχώρι και Θραψανό στις 27 Ιουλίου και 3 Αυγούστου αντίστοιχα

Η πρώτη από τις τρεις προγραμματισμένες παραστάσεις της μουσικοθεατρικής παραγωγής «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο θεατράκι των Αποστόλων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας από τη Μικτή Χορωδία των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων υπό τη

διεύθυνση της Αργυρώς Ρέππα, σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και τη σκηνοθετική επιμέλεια του Πέτρου Μαυροματίδη.

Η παράσταση «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» αποτελεί μια σπουδή πάνω στο εμβληματικό έργο του Διονυσίου Σολωμού που εξυμνεί το διαρκές αίτημα για ελευθερία. Το κοινό που βρέθηκε στον πανέμορφο αυτό χώρο, παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια παράσταση υψηλής αισθητικής,

όπου η μουσική, ο ποιητικός λόγος και η θεατρική έκφραση ενώθηκαν αρμονικά, αποδίδοντας με σεβασμό και ευαισθησία το διαχρονικό έργο του Διονυσίου Σολωμού που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει.

Οι δύο επόμενες παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν:

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Θεατράκι της Πλατείας Δημαρχείου Αρκαλοχωρίου
&
Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 21:00, στην Κεντρική Πλατεία Θραψανού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

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