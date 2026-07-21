«Χορεύοντας για την Ηλιαχτίδα»: Μια βραδιά χορού, μουσικής και προσφοράς, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά παρουσιάζουν οι Σχολές Κρητικών Χορών Μαυρόκωστα, διοργανώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη φιλανθρωπική εκδήλωση «Χορεύοντας για την Ηλιαχτίδα», με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», με στόχο την ενίσχυση του πολύτιμου έργου του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Ηλιαχτίδα», ο οποίος εδώ και χρόνια στέκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη και στις οικογένειές τους.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια μοναδική παράσταση γεμάτη κρητική μουσική, χορό και παράδοση, με τη συμμετοχή του μουσικού συγκροτήματος του Νικόλα Καράτζη και μικρών και μεγάλων χορευτών/τριών των Σχολών Κρητικών Χορών Μαυρόκωστα, οι οποίοι/οποίες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά όπου ο πολιτισμός συναντά την προσφορά. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Κατερίνα Σπιθούρη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης, ώστε όσοι επιθυμούν να μπορούν, με προαιρετική συνεισφορά, να στηρίξουν το σημαντικό έργο της «Ηλιαχτίδας».