Νέα πρόταση του Δήμου Μαλεβιζίου στο Πράσινο Ταμείο για τη δημιουργία σύγχρονου πάρκου πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού στην Αγία Μαρίνα – Τσαλικάκι

Οι πόλεις δεν αλλάζουν μέσα από αποσπασματικές παρεμβάσεις. Αλλάζουν όταν κάθε έργο εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο που αναβαθμίζει σταδιακά την ποιότητα ζωής και διαμορφώνει μια νέα σχέση των ανθρώπων με τον δημόσιο χώρο.

Με αυτή τη φιλοσοφία, ο Δήμος Μαλεβιζίου προχωρά στην υποβολή νέας πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας – Τσαλικάκι, αξιοποιώντας έναν κοινόχρηστο χώρο που αποδίδεται στον Δήμο μέσα από την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης.

Η πρόταση, η οποία εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή, εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που συνδέει την πολεοδομική οργάνωση με τη δημιουργία ποιοτικών δημόσιων χώρων για όλους.

Το νέο πάρκο σχεδιάζεται ώστε να αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα καθημερινότητας για κατοίκους και επισκέπτες.

Η μελέτη περιλαμβάνει εκτεταμένες φυτεύσεις, διαδρομές περιπάτου, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, πιστοποιημένη παιδική χαρά, υπαίθριο θέατρο, χώρους στάσης και θέασης, καθώς και όλες τις απαραίτητες υποδομές που θα μετατρέψουν τον χώρο σε ένα νέο σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω της θέσης της. Βρίσκεται στη δυτική είσοδο του Δήμου Μαλεβιζίου, στα όρια με τον Δήμο Ηρακλείου, αναβαθμίζοντας την εικόνα της εισόδου του Δήμου και δημιουργώντας έναν σύγχρονο δημόσιο χώρο υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας.

Παράλληλα, ο νέος κο

ινόχρηστος χώρος συνδέεται λειτουργικά με την ανάπλαση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, ενισχύοντας ένα ευρύτερο πλέγμα δημόσιων χώρων, ασφαλών διαδρομών και υποδομών που διαμορφώνουν σταδιακά μια νέα εικόνα για την Αγία Μαρίνα.

Η νέα αυτή πρόταση δεν αποτελεί μια μεμονωμένη παρέμβαση. Αποτελεί συνέχεια ενός σχεδίου που ήδη υλοποιείται στην περιοχή. Η ανάπλαση του κέντρου της Αγίας Μαρίνας, η απομάκρυνση των παλαιών προκατασκευασμένων νηπιαγωγείων, η ενοποίηση των πλατειών,

η δημιουργία νέας παιδικής χαράς, η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ο νέος δημοτικός φωτισμός, η ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου και τα συνοδά αντιπλημμυρικά έργα συνθέτουν ένα ενιαίο σχέδιο αναβάθμισης του δημόσιου χώρου.

Για τον Δήμο Μαλεβιζίου, η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης δεν ολοκληρώνεται με την απόδοση των κοινόχρηστων χώρων. Εκεί ακριβώς ξεκινά η πραγματική ευθύνη: η ωρίμανση των μελετών, η διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και η μετατροπή κάθε διαθέσιμου χώρου σε έναν τόπο ζωής, πρασίνου, συνάντησης και δημιουργίας για τους πολίτες.

«Η ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου είναι η πιο ορατή έκφραση του πώς φανταζόμαστε τον τόπο μας. Δεν αποτελεί όμως ένα έργο που στέκεται μόνο του. Είναι μέρος ενός συνολικού σχεδίου που συνδέει την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης με τη δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων, σύγχρονων υποδομών και μιας καλύτερης καθημερινότητας για όλους.

Στην Αγία Μαρίνα αυτό το σχέδιο γίνεται ήδη πράξη. Η ανάπλαση του κέντρου του οικισμού ολοκληρώνεται, η Ελευθερίου Βενιζέλου προχωρά δυναμικά και σήμερα διεκδικούμε τη δημιουργία ενός ακόμη σημαντικού χώρου πρασίνου και αναψυχής, αξιοποιώντας έναν κοινόχρηστο χώρο που αποδίδεται στον Δήμο μέσα από την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης.

Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Δεν αρκεί να αποκτά ο Δήμος νέους κοινόχρηστους χώρους. Οφείλει να τους μετατρέπει σε χώρους που δίνουν ζωή στις γειτονιές, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Γι’ αυτό προχωρούμε με σχέδιο, με ώριμες μελέτες και με συστηματική διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, ώστε κάθε δυνατότητα που αποκτά ο τόπος μας να μετατρέπεται σε πραγματικό όφελος για τους πολίτες.

Το όραμα χωρίς σχέδιο μένει μια ιδέα. Το σχέδιο χωρίς έργα μένει ένα χαρτί. Αποστολή μιας δημοτικής αρχής είναι να μετατρέπει το σχέδιο σε αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα σε καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες.

Οι πόλεις δεν αλλάζουν με μεμονωμένα έργα. Αλλάζουν όταν κάθε έργο αποτελεί μέρος ενός σχεδίου. Αυτό είναι το Μαλεβίζι που σχεδιάζουμε. Και το χτίζουμε, βήμα-βήμα, μαζί με τους ανθρώπους του.» ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου με αφορμή την κατάθεση της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο.