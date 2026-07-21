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Χανιά: Έρευνα και δικογραφία μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Παράλληλα με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια μεταβαίνει στα Χανιά ο Β’ Υπαρχηγός του Λ.Σ. και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας Υπαρχηγός, Αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης.

Δικογραφία για την σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, το πρωί της Τρίτης, σχηματίζεται με εντολή της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχή ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, ξεκίνησε παράλληλα τις διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, με απόλυτη προτεραιότητα τη διασφάλιση των κανόνων ναυσιπλοΐας.

Από το ναυτικό ατύχημα δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν παρατηρήθηκε ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Παράλληλα με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια μεταβαίνει στα Χανιά ο Β’ Υπαρχηγός του Λ.Σ. και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας Υπαρχηγός, Αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης.

Κανονικά τα δρομολόγια του ΕΛΥΡΟΣ – Απαγόρευση απόπλου για το Iosif K

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΕΛΥΡΟΣ», το οποίο μετέφερε 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, 32 Ι.Χ., 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα, υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους επιθεώρησης από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα. Μετά την πιστοποίηση της ζημιάς, το πλοίο έλαβε τη σχετική βεβαίωση διατήρησης της κλάσης του και κρίθηκε ικανό να συνεχίσει κανονικά τα προγραμματισμένα δρομολόγιά του.

Αντίθετα, στο φορτηγό-οχηματαγωγό «Iosif K.» επιβλήθηκε άμεσα απαγόρευση απόπλου, μέχρι να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιθεώρηση από τον αρμόδιο φορέα.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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