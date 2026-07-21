Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα της Τετάρτης – Οι περιοχές που βρίσκονται σε πορτοκαλί προειδοποίηση

Πορτοκαλί προειδοποίηση για τρεις περιφέρειες της χώρας – Σε ποιες περιοχές θα αγγίξει τους 43℃ το θερμόμετρο.

Στην έκδοση πορτοκαλί προειδοποίησης για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα, οι επιστήμονες μελετώντας τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καύσωνα, αναφέρουν ότι την Τετάρτη 22 Ιουλίου, αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες στην ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Μάλιστα, οι μέγιστες τιμές θα εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά:

Την Τετάρτη 22-07-2026 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα στελέχη της ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο αναμένεται να επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα προγνωστικά στοιχεία.

Ο χάρτης της ΕΜΥ με τις πορτοκαλί περιοχές:

Αφρικανική σκόνη, άνεμοι και… ξαφνικές καταιγίδες στα βόρεια

Πέρα από τις ακραίες θερμοκρασίες, το σκηνικό του καιρού την Τετάρτη θα περιλαμβάνει έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με μέτριες συγκεντρώσεις κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του νότιου Αιγαίου, ενώ αντίθετα οι συγκεντρώσεις γύρης θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το Αιγαίο με μέτρια ένταση που θα φτάνει τοπικά τα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, μάλιστα, από το απόγευμα οι άνεμοι θα ενισχυθούν στις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο, στρεφόμενοι σε βόρειους-βορειοδυτικούς.

Παρά το γενικευμένο λιοπύρι, η έκπληξη της ημέρας θα σημειωθεί κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και της Θράκης, με ορατή μάλιστα την πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων.