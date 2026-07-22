Μεγάλη ζήτηση για Κρήτη: Ένας στους 3 ενδιαφερόμενους ξένους ψάχνουν να αγοράσουν σπίτι – Ποιοι είναι οι λόγοι για απόκτηση ακινήτου στο νησί

Πρώτη σε ζήτηση πανελλαδικά – Η πλειονότητα των αγοραστών προέρχεται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Elxis-At Home in Greece για το 2026, ένας στους τρεις ενδιαφερόμενους (33%) επιλέγει το νησί μας για την απόκτηση ακινήτου.

Η πλειονότητα των αγοραστών προέρχεται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι άμεσο, καθώς το 76,6% σκοπεύει να ολοκληρώσει την αγορά μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς (38,3%) προγραμματίζουν να κινηθούν άμεσα, εντός του επόμενου εξαμήνου.

Παράλληλα, η συντριπτική πλειονότητα (71%) στρέφεται σε νεόδμητες κατοικίες ή ακίνητα πρόσφατης κατασκευής.

Στις βασικές απαιτήσεις των αγοραστών κυριαρχούν η ανεμπόδιστη θέα, η μικρή απόσταση από τη θάλασσα και η ύπαρξη πισίνας.

Ποιοι οι λόγοι που καθιστούν την Κρήτη ελκυστικό επενδυτικό προορισμό

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αγοράς, η μεγάλη έκταση του νησιού προσφέρει ακόμα πληθώρα διαθέσιμων οικοπέδων για ανέγερση νέων κατοικιών, ειδικά παραθαλάσσια. Επιπλέον, η Κρήτη διαθέτει ίσως τη μεγαλύτερη τουριστική περίοδο στην Ελλάδα λόγω του ήπιου κλίματος, σε συνδυασμό με brand name. Αυτό εξασφαλίζει στους ιδιοκτήτες σύγχρονων εξοχικών ικανοποιητικές αποδόσεις, εφόσον αποφασίσουν να τα εκμεταλλευτούν τουριστικά.

Πιο προσιτές τιμές σε σύγκριση με Ιόνιο και Κυκλάδες

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της κρητικής αγοράς είναι οι λογικές τιμές πώλησης, οι οποίες διατηρούνται σε πιο προσιτά επίπεδα σε σχέση με άλλες δημοφιλείς περιοχές της χώρας, όπως είναι οι Κυκλάδες ή τα Ιόνια Νησιά.

Το γεγονός αυτό χαρίζει παράλληλα στις εξοχικές κατοικίες της Κρήτης σημαντική μεταπωλητική αξία.

Το μέγεθος της Κρήτης επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να ανακαλύψουν λιγότερο προβεβλημένες, αλλά εξίσου ελκυστικές περιοχές.

Καταγράφεται αναζήτηση για νέους προορισμούς από τη Νότια και την Ανατολική έως τη Δυτική Κρήτη.

Η επενδυτική δυναμική αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, όπως το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι και ο ΒΟΑΚ.

Τέλος, η συνδεσιμότητα του νησιού αποτελεί ισχυρό χαρτί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις απευθείας πτήσεις από την Ολλανδία προς το Ηράκλειο 52 εβδομάδες τον χρόνο, καθιστώντας την πρόσβαση εύκολη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Άρτεμις Μαυράκη, πρόεδρος Κτηματομεσιτών: «Τι κάνει την Κρήτη να ξεχωρίζει»

«Είναι γεγονός ότι η Κρήτη έχει καλύτερες τιμές συγκριτικά με άλλα νησιά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Έχουμε ηπιότερο κλίμα, μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν, ωραία φύση, χαμηλότερο κόστος ζωής συγκριτικά με άλλα νησιά, όπως ας πούμε η Μύκονος ή η Σαντορίνη, έχουμε τη φημισμένη κρητική διατροφή, έχουμε νοσοκομεία, κάτι πολύ σημαντικό για τους ξένους, έχουμε αεροδρόμια», είπε στην «Π» η πρόεδρος των Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη.

Πρόσθεσε ότι η Κρήτη προσφέρει μια ισορροπημένη ζωή όλο τον χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι και έχει κοινωνική ζωή και τον χειμώνα, είναι ένα νησί με πάρα πολλές επιλογές.

Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα παρά την αυξημένη ζήτηση, είναι το πιο περιορισμένο μπάτζετ.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της, στις πρώτες επιλογές τους είναι τα παραθαλάσσια ή αυτά που έχουν θέα θάλασσα κοντά σε τουριστικές περιοχές ή σε παραδοσιακούς οικισμούς με εύκολη πρόσβαση σε νοσοκομείο και αεροδρόμιο.

«Αυτά τα δυο τελευταία είναι για εκείνους ιδιαίτερα σημαντικά», υπογράμμισε η κυρία Μαυράκη.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ