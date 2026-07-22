Ανώτερες Τουριστικές Σχολές: Τι αλλάζει τώρα που γίνονται “Πειραματικές” ενώ καταγγέλεται χρόνια ακαδημαϊκή υποβάθμιση και έλλειψη φοιτητικής μέριμνας

Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές της Κρήτης.

Αντιμέτωπες με χρόνια λειτουργικά προβλήματα, έλλειψη φοιτητικής μέριμνας και ακαδημαϊκή υποβάθμιση βρίσκονται οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), στην Κρήτη και την Ρόδο, την ίδια ώρα που ο τουριστικός κλάδος της χώρας αναζητά επειγόντως εξειδικευμένα στελέχη.

Σχολές με πολλά προβλήματα

Η καθημερινότητα των φοιτητών στις τουριστικές περιοχές της Κρήτης και της Ρόδου, όπως έχει γράψει η «Π», συνοδεύεται από μεγάλο οικονομικό βάρος. Οι σχολές δεν προσφέρουν πρόσβαση σε φοιτητικές εστίες, ούτε διαθέτουν οργανωμένες δομές δωρεάν σίτισης.

Σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια που επικρατούν στις περιοχές αυτές, το κόστος διαβίωσης καθίσταται για πολλούς δυσβάσταχτο. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι τα υψηλά ποσοστά φοιτητικής διαρροής, καθώς και η αναγκαστική απόφαση πολλών σπουδαστών να εργάζονται παράλληλα για να καλύψουν τα έξοδά τους, εις βάρος των σπουδών τους.

Ένα από τα πιο σοβαρά αιτήματα της κοινότητας των Α.Σ.Τ.Ε. αφορά στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση του πτυχίου τους.

Αν και οι φοιτητές εισάγονται στις σχολές μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων, το πτυχίο τους παραμένει καθηλωμένο στο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Αυτό σημαίνει ότι εξισώνεται με τα πτυχία των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ-πρώην ΙΕΚ).

Η συγκεκριμένη κατάταξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς το πρόγραμμα σπουδών των Α.Σ.Τ.Ε. είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Περιλαμβάνει τρία έτη θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, καθώς και εννέα μήνες υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης. Φορείς και σπουδαστές ζητούν την άμεση επανεξέταση του πλαισίου, ώστε ο τίτλος σπουδών να ανταποκρίνεται στο πραγματικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν.

Η έλλειψη σταθερότητας στο πρόγραμμα σπουδών επιτείνει την ανησυχία για το μέλλον των σχολών.

Περιμένουμε να δούμε στην πράξη τι σημαίνει «Πειραματικές»

Όπως ανακοινώθηκε, υπεγράφη από την υφυπουργό Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, και τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνο Βλάση, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη μετατροπή των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, σε Πειραματικές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «δημιουργείται έτσι πανελλαδικό δίκτυο Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, με σύγχρονες ειδικότητες και ισχυρότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, σε Πειραματικές μετατρέπονται οι ΣΑΕΚ Τουρισμού Αττικής, Θράκης, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες μαζί με την Πειραματική ΣΑΕΚ Μακεδονίας συγκροτούν πλέον ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό δίκτυο σύγχρονης και καινοτόμου τουριστικής κατάρτισης.

Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία των Σχολών με τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, άμεσα αξιοποιήσιμων στην επαγγελματική σταδιοδρομία των καταρτιζόμενων».

Μένει να δούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτή η αλλαγή και αν ισχύσουν αυτά που είπε η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, η οποία δήλωσε:

«Με τη δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα μπροστά. Ενισχύουμε την καινοτομία, τη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη σύγχρονων ειδικοτήτων, προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες κάθε προορισμού.

Δίνουμε στους καταρτιζόμενους ένα ακόμη ισχυρό εφόδιο, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του κλάδου και να οικοδομήσουν με περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και προοπτικές το επαγγελματικό τους μέλλον».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ