Γλυπτά του Παρθενώνα: Υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας

«Να τα στείλουν πίσω, χωρίς όρους», είχε γράψει σε ανάρτησή του στα social media το 2023, ο Άντι Μπέρναμ.

Αισιοδοξία σε αυτούς που ελπίζουν ότι η Βρετανία θα επιστρέψει κάποια στιγμή τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, έχει δημιουργήσει η εναλλαγή πρωθυπουργού στη Μεγάλη Βρετανία καθώς ο νέος, Άντι Μπέρναμ, έχει τεθεί υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα.

Ο Άντι Μπέρναμ έχει εδώ και χρόνια εκφράσει τη στήριξή του στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, γνωστών και ως Ελγίνεια Μάρμαρα, τα οποία κοσμούσαν τον αρχαίο ναό της Αθήνας, αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.

«Να τα στείλουν πίσω, χωρίς όρους», είχε γράψει σε ανάρτησή του στα social media το 2023.

Ακόμα βέβαια παραμένει ασαφές το πόσο μεγάλη επιρροή θα μπορούσε να έχει ο Μπέρναμ σε αυτή την υπόθεση. Οι προηγούμενες βρετανικές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το ζήτημα αφορά το Βρετανικό Μουσείο και όχι την κυβέρνηση, ενώ οι συζητήσεις μεταξύ του μουσείου και της ελληνικής πλευράς για πιθανή συμφωνία επιστροφής έχουν παραμείνει χωρίς αποτέλεσμα.

Το Βρετανικό Μουσείο έχει προτείνει την επιστροφή μέρους των γλυπτών με τη μορφή δανεισμού, ενώ η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι θα δεχθεί συμφωνία μόνο εφόσον το σύνολο της συλλογής επιστραφεί μόνιμα.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο ο Μπέρναμ να αλλάξει στάση στο μέλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ως φοιτητής είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα, αλλά όταν ανέλαβε την εξουσία υποστήριξε ότι πρέπει να παραμείνουν στη Βρετανία.

ΠΗΓΗ: http://newsit.gr