Λάθος στοιχεία και πλαστά δικαιολογητικά στο ΟΣΔΕ 2026 φέρνουν πρόστιμα έως 20.000 ευρώ!

Τι αναφέρει σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ευθύνες και υποχρεώσεις θα έχουν όσοι κάνουν τη δήλωση ΟΣΔΕ για το 2026 (αφορά τα ΚΥΔ, γεωπόνους, γεωτεχνικούς και λογιστές και νομικά πρόσωπα). Βέβαια η ευθύνη των ΚΥΔ δεν θα αναιρεί την ευθύνη του δικαιούχου της ενίσχυσης (παραγωγού) για την ακρίβεια και πληρότητα των δηλωθέντων στοιχείων.

Αν στο ΟΣΔΕ δηλωθούν λανθασμένα στοιχεία και πλαστά δικαιολογητικά θα κινδυνεύουν με πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά παράβαση και προσωρινό αποκλεισμό από τη δυνατότητα υποβολής Ε.Α.Ε. έως δύο (2) έτη ενίσχυσης,

Αυτά αναφέρει η σχετική τροπολογία, https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/13370266.pdf που κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στα πλαίσια σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία φέρνει αλλαγές στο άρθρο του Νόμου 5264/2025 (μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ).

Οι αλλαγές αφορούν το Άρθρο 63Α για τα πρόσωπα, ευθύνη, κυρώσεις και λοιπά ζητήματα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ). Τα άρθρα 4, 5 και 6 της τροπολογίας ρυθμίζουν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την υποβολή, τη διαχείριση και τον έλεγχο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, μετά τη μεταφορά του συνόλου των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με το άρθρο 4 προστίθεται νέο άρθρο 63Α στον ν. 5264/2025 και αποσαφηνίζεται καταρχάς ποιοι μπορούν να υποβάλλουν, να τροποποιούν και να διαχειρίζονται έναντι αμοιβής μια Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για λογαριασμό του δικαιούχου.

Πρόκειται για τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων, για φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του γεωπόνου, του γεωτεχνικού ή του λογιστή, καθώς και για νομικά πρόσωπα ή άλλες νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς. Η ανάθεση θα γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία με τον δικαιούχο. Η επιλογή του προσώπου και η συμφωνία για την αμοιβή αποτελούν ιδιωτική σχέση και ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο τον παραγωγό. Παράλληλα, αποκλείεται η ανάθεση σε πρόσωπο που έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό ή άλλο προσωπικό συμφέρον ικανό να επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των υποχρεώσεών του.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για λογαριασμό τρίτου συνοδεύεται από σαφείς υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης για κάθε αίτηση, να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, να αποφεύγουν κάθε σύγκρουση συμφερόντων και να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχουν την πληρότητα και την ορθή καταχώριση των στοιχείων με βάση τα δικαιολογητικά που τους παραδίδονται. Αν από τα δεδομένα του συστήματος προκύπτει πρόδηλη ασυμβατότητα, δεν μπορούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση. Και, βεβαίως, δεν επιτρέπεται να συμπράττουν με οποιονδήποτε τρόπο και με υπαιτιότητά τους σε ψευδή δήλωση.

Η ευθύνη του επαγγελματία δεν απαλλάσσει τον ίδιο τον δικαιούχο από την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα όσων δηλώνει. Το πλαίσιο διαχωρίζει καθαρά τις δύο ευθύνες: ο παραγωγός ευθύνεται για τα στοιχεία που παρέχει και εκείνος που αναλαμβάνει την αίτηση ευθύνεται για τον τρόπο με τον οποίο τα ελέγχει, τα καταχωρίζει και διαχειρίζεται τη διαδικασία.

Για να έχουν οι υποχρεώσεις αυτές πραγματικό περιεχόμενο, θεσπίζεται ένα σαφές και αναλογικό σύστημα διοικητικών κυρώσεων. Για απλές παραβάσεις, όπως η πλημμελής μεταφορά των στοιχείων στο ΟΣΔΕ, η παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή η ελλιπής τήρηση του φακέλου τεκμηρίωσης, προβλέπεται πρόστιμο από 5.000 έως 20.000 ευρώ ανά παράβαση και προσωρινός αποκλεισμός από τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως δύο έτη.

Για σοβαρές και υπαίτιες παραβάσεις, όπως η υποβολή ψευδών, ανακριβών ή νοθευμένων στοιχείων, η απόκρυψη κρίσιμων δικαιολογητικών, η χρήση πλαστών εγγράφων, η παροχή παραπλανητικών πληροφοριών προς την ΑΑΔΕ ή η υποβολή αιτήσεων υπό συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων, το πρόστιμο κυμαίνεται από 20.000 έως 50.000 ευρώ και μπορεί να επιβληθεί προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός. Πρόστιμο για τις σοβαρές παραβάσεις δεν επιβάλλεται αν το ελεγχόμενο πρόσωπο αποδείξει ότι ενήργησε χωρίς υπαιτιότητα.

Όταν η παράβαση συνδέεται αιτιωδώς με παράνομη ή αχρεώστητη καταβολή ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ ανά αίτηση, το πρόσωπο που διαχειρίστηκε την αίτηση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον δικαιούχο για την επιστροφή του ποσού.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η ευθύνη επεκτείνεται και στα πρόσωπα που ασκούσαν τη διοίκησή του κατά τον χρόνο της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε τρία έτη, διπλασιάζονται τα προβλεπόμενα όρια του προστίμου και, όπου προβλέπεται, ο χρόνος προσωρινού αποκλεισμού. Παράλληλα, κατοχυρώνεται ρητά το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά των πράξεων επιβολής κυρώσεων.

Το άρθρο 4 αναφέρει ακόμη ότι από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι υφιστάμενες Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφοριών μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) λύονται αυτοδικαίως. Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση η ρύθμιση είναι αναγκαία, ώστε το παλαιό συμβατικό πλαίσιο να μην εξακολουθήσει να λειτουργεί παράλληλα με το νέο καθεστώς της ΑΑΔΕ.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο πλαίσιο και άλλες επαγγελματικές ειδικότητες ή οντότητες με συναφή επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία, καθώς και να θεσπιστεί διαδικασία πιστοποίησης. Ο νόμος θέτει τις βασικές προϋποθέσεις, τις ευθύνες και τις εγγυήσεις. Η κανονιστική απόφαση θα εξειδικεύσει τις τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε το σύστημα να μπορεί να προσαρμόζεται στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες χωρίς να δημιουργούνται νέα νομοθετικά κενά.

Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει τα εξής:

1. Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), καθώς και φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα του γεωπόνου, γεωτεχνικού και λογιστή, καθώς και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς δύνανται, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τον δικαιούχο της ενίσχυσης, να εξουσιοδοτούνται να υποβάλλουν, να τροποποιούν και εν γένει να διαχειρίζονται έναντι αμοιβής Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (εφεξής: «Ε.Α.Ε.»), στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Δεν συμβάλλονται με τον δικαιούχο ενίσχυσης πρόσωπα που έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό ή άλλο προσωπικό συμφέρον το οποίο δύναται να επηρεάσει την αμερόληπτη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 για κάθε Ε.Α.Ε. που υποβάλλεται από αυτά υποχρεούνται:

α) να τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης,

β) να τηρούν όρους εμπιστευτικότητας των στοιχείων και δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους, καθώς και τις υποχρεώσεις ασφαλείας συστημάτων και πληροφοριών,

γ) να μην τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και

δ) κατά τη διαδικασία υποβολής και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας επί της Ε.Α.Ε. να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, ήτοι να διενεργούν έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων που υποβάλλονται βάσει των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, να απέχουν από την οριστικοποίηση της εν λόγω ενέργειας, όταν από τα δεδομένα του συστήματος προκύπτει πρόδηλη ασυμβατότητα και να μην συμπράττουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπαίτια σε ψευδή δήλωση.

Η ευθύνη των προσώπων της παρ. 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα δεν αναιρεί την ευθύνη του δικαιούχου της ενίσχυσης για την ακρίβεια και πληρότητα των δηλωθέντων.

3. Αν διαπιστώνεται παράβαση των υποχρεώσεων της παρ. 2, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), επιβάλλονται μία (1) ή περισσότερες από τις ακόλουθες κυρώσεις, λαμβανομένων υπόψη της σοβαρότητας, της έκτασης, της διάρκειας, του βαθμού υπαιτιότητας και της επανάληψης της παράβασης, καθώς και της τυχόν προκληθείσας ή δυνητικής ζημίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Δημοσίου:

α) για απλή παράβαση των υποχρεώσεων της παρ. 2, και συγκεκριμένα για:

αα) πλημμελή αποτύπωση και μεταφορά στο Ο.Σ.Δ.Ε. των προς καταχώρηση στοιχείων που προσκομίστηκαν από τον δικαιούχο,

αβ) παραβίαση υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και

αγ) ελλιπή τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά παράβαση και προσωρινός αποκλεισμός από τη δυνατότητα υποβολής Ε.Α.Ε. έως δύο (2) έτη ενίσχυσης,

β) για σοβαρές παραβάσεις των υποχρεώσεων της παρ. 2 και συγκεκριμένα για:

βα) υπαίτια υποβολή αιτήσεων με ψευδή, ανακριβή ή νοθευμένα στοιχεία, άλλως με δεδομένα για τα οποία από το σύστημα προκύπτει πρόδηλη ασυμβατότητα,

ββ) υπαίτια απόκρυψη στοιχείων ή δικαιολογητικών που επηρεάζουν ουσιωδώς τη χορήγηση, το ύψος ή τη διατήρηση της ενίσχυσης,

βγ) υπαίτια χρήση πλαστών ή νοθευμένων δικαιολογητικών,

βδ) υπαίτια παροχή αναληθών στοιχείων ή παραπλανητικών πληροφοριών προς την Α.Α.Δ.Ε.,

βε) μη τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης,

βστ) υποβολή αιτήσεων, τελώντας σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, επιβάλλονται πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από τη δυνατότητα υποβολής Ε.Α.Ε.

Τα πρόστιμα της περ. β) δεν επιβάλλονται, αν το ελεγχόμενο πρόσωπο αποδείξει ότι ενήργησε χωρίς υπαιτιότητα.

Πηγή: http://agrotypos.gr