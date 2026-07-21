Σκάνδαλο με τα “Σπιτάκια” ανακύκλωσης: Έφοδος στην ΤΕΧΑΝ με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με τα «σπίτια ανακύκλωσης» και την εταιρεία ΤΕΧΑΝ – Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά σκάνδαλο που αφορά τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα “Πατρίς” και το patris.gr.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει περάσει η υπόθεση των γνωστών «οικίσκων ανακύκλωσης», επιβεβαιώνοντας πλήρως τα ρεπορτάζ της εφημερίδας “Πατρίς” και του patris.gr, με στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων να πραγματοποιούν αιφνιδιαστική έφοδο σε εγκαταστάσεις της εταιρείας TEXAN αμερικανικών συμφερόντων που απορροφά τα ευρωπαϊκά κονδύλια με υπερκοστολογήσεις.

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2026, έπειτα από εντολή των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου. Οι «Αδιάφθοροι» προχώρησαν σε ταυτόχρονους ελέγχους στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ στην Παλλήνη, στη Δάφνη και στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατασχέθηκαν έγγραφα και σκληροί δίσκοι για έλεγχο καθώς το πρόγραμμα ελέγχεται για «φωτογραφικό» διαγωνισμό και σπατάλη με κατευθυνόμενο χρήμα προς αμερικανικά συμφέροντα εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το εταιρικό ψηφιακό αρχείο, τις συμβάσεις πώλησης των «σπιτιών ανακύκλωσης» προς δήμους, καθώς και τις συμφωνίες που είχε συνάψει η ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε από τα «ντου» που πραγματοποιήθηκαν αναμένεται να διαβιβαστεί στις Ευρωπαίες εισαγγελείς, οι οποίες θα το αξιολογήσουν προκειμένου να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες ή παραβιάσεις των κανόνων διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων.

Στις 9 Ιουλίου 2026 η εφημερίδα «Πατρίς» και το patris.gr, είχε αποκαλύψει την αθέατη μάχη μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Ελεγκτικού Συνεδρίου που παρέπεμψε την ένσταση του ΕΣΔΑΚ κατά της ΕΔΕΛ στην Ολομέλεια θεωρώντας ότι η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών (η ΕΔΕΛ δηλαδή) που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγξει το Ελεγκτικό Συνέδριο που είχε εγκρίνει τον διαγωνισμό με τις υπερκοστολογήσεις των οικίσκων ανακύκλωσης.

Ενώ δηλαδή στην αγορά κυκλοφορούσαν πολύκεντρα ανακύκλωσης, τα «Σπιτάκια» που ανταλλάζεις τα πλαστικά μπουκάλια με σεντς του ευρώ, προτιμήθηκαν και αγοράστηκαν από Κρήτη, Αττική και Πελοπόννησο τα ακριβά σπιτάκια της TEXAN που κόστιζαν 300.000 ευρώ και όχι της ΤOMRAN που τα προσέφερε μεταξύ 60.000 ευρώ και 80.000 ευρώ. Τώρα ο ΕΣΔΑΚ ανακοίνωσε ότι διακόπτεται το πρόγραμμα της Ανακύκλωσης στα αμαρτωλά «Σπιτάκια» γιατί έληξε η σύμβαση με την ΤΕΧΑΝ που όμως ξεκίνησε το 2024 και συγκαλεί τακτική Εκτελεστική Επιτροπή για να λάβει απόφαση να αναλάβει άλλη εταιρεία να συνεχίσει το έργο ως το τέλος του έτους και βλέπουμε…

Το σκάνδαλο που εμπλέκει τον ΕΣΔΑΚ και την Κρήτη με 10 εκατ. ευρώ που θα πρέπει να επιστρέψει με δημοσιονομική διόρθωση και τις άλλες δύο Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου με άλλα 30 εκατ. Ευρώ που πήγαν… κατευθυνόμενα στην TEXAN ως φαίνεται αρχίζει να λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις. Στην Κρήτη σταματάει η λειτουργία συνολικά σε 60 «Σπιτάκια της Ανακύκλωσης» ενώ ήδη ο Δήμος Αγίου Νικολάου που δέχεται τρομερές επικρίσεις και παράπονα εξέδωσε ανακοίνωση ότι δεν ευθύνεται και πως το πρόγραμμα είναι ΕΣΔΑΚ… που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Την ίδια ώρα ο ΕΣΔΑΚ όπως έχει γράψει η εφημερίδα «Πατρίς» και το patris.gr πάτησε σε διαγωνισμό φασόν εγκεκριμένο από το Ελεγκτικό Συνέδριο για πρόγραμμα που το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών είχε προκηρύξει και προωθήσει αρχικώς για την Αττική και εν συνεχεία δόθηκε σε Πελοπόννησο και Κρήτη.

Οι ανακοινώσεις του ΕΣΔΑΚ

Στις 14 Ιουλίου ο ΕΣΔΑΚ εξέδωσε ανακοίνωση ότι παύεται η λειτουργία τους λόγω ολοκλήρωσης της σύμβασης και πως νέος διαγωνισμός βγαίνει στον αέρα. Αναλυτικά ανέφερε:

«Σας ενημερώνουμε ότι η σύμβαση με την εταιρεία που διαχειρίζεται τους οικίσκους ανακύκλωσης έχει τελειώσει, ο ΕΣΔΑΚ είναι σε διαδικασία νέου διαγωνισμού ανάθεσης λειτουργίας των πολυκέντρων. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι πιθανόν κάποια πολύκεντρα να μην λειτουργούν κανονικά».

Δύο μέρες μετά στις 16 Ιουλίου εκδόθηκε ανακοίνωση από τον ΕΣΔΑΚ που ο πρόεδρος του Αλέξης Καλοκαιρινός συγκαλεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι σε τακτική συνεδρίαση την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη προκειμένου να ληφθεί απόφαση για «Αποδοχή ή μη του αιτήματος της εταιρείας Recycling Project προς τον ΕΣΔΑΚ για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης έως 31/12/2026 και υπογραφή σχετικής σύμβασης». Δηλαδή να βρει λύση μέχρι τέλος του χρόνου καθώς λόγω του ελέγχου των συμβάσεων και του διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν επελέγη η λύση… για σιωπηρή παράταση έως ότου υπάρξει νέα διαγωνιστική διαδικασία ή σύμβαση που θεωρητικά θα μπορούσε και να μην υπάρξει νέος διαγωνισμός αν δεν ήταν η ΤΕΧΑΝ στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Εξάλλου είχε υπάρξει παρέμβαση και στο πρόγραμμα από την Κομισιόν για διακοπή ενώ ελεγχόταν μήπως η ΤΕΧΑΝ αν και ελληνική αλλά αμερικανικών συμφερόντων πούλησε ακριβά σε στημένο διαγωνισμό στέλνοντας το ευρωπαϊκό χρήμα εκτός Ηπείρου αν και υπήρχε ευρωπαϊκός ανταγωνιστής με 5 φορές κάτω πιο φθηνά “Σπιτάκια” ανακύκλωσης. Όπως έχει γράψει το patris.gr στις 19 Ιουνίου εξεταζόταν από το Ελεγκτικό Συνέδριο η ένσταση του ΕΣΔΑΚ που ζητούσε πίσω η ΕΔΕΛ 10 εκατ. Ευρώ. Ο ΕΣΔΑΚ είχε κάνει ένσταση στο Ελεγκτικό και το Ελεγκτικό έστειλε την υπόθεση στην Ολομέλεια θεωρώντας ότι η ΕΔΕΛ που ελέγχει τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν μπορεί να ελέγξει ένα Δικαστήριο όπως το Ελεγκτικό που ελέγχει δαπάνες, διαγωνισμούς, όρους και εν τέλει τις συμβάσεις με τους αναδόχους.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ