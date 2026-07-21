ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

ΕΔΕ για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα διέτεξε ο Κικίλιας

Από: ΠΚ team

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Στα Χανιά μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος.

Τη διενέργεια ΕΔΕ για το περιστατικό με τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, ζητά ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

“Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή“.

Δείτε βίντεο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων

Το χρονικό της σύγκρουσης

Σύμφωνα με το Λιμενικό: «Το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου, σημειώθηκε ναυτικό ατύχημα στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΕΛΥΡΟΣ» της ANEK Lines και το φορτηγό-οχηματαγωγό «Iosif K.», υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις λιμενικές αρχές. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που το «ΕΛΥΡΟΣ» απέπλεε για τον Πειραιά, ενώ το φορτηγό πλοίο πραγματοποιούσε ελιγμούς κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών και πληρωμάτων, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Ωστόσο, και τα δύο πλοία υπέστησαν υλικές ζημιές και υποβλήθηκαν στους προβλεπόμενους ελέγχους από νηογνώμονες, προκειμένου να διαπιστωθεί η αξιοπλοΐα τους».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το «ΕΛΥΡΟΣ» μετέφερε περίπου 100 επιβάτες και είχε προορισμό τον Πειραιά, ενώ το «Iosif K.» μετέφερε φορτηγά οχήματα και οδηγούς. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διεξάγουν προανάκριση για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα.

Cretalive

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