Διάταξη δίνει εξουσίες διορισμού στον υπουργό Υγείας – Μεγάλη αντίδραση των Ιατρικών Συλλόγων Κρήτης

Στο πλευρό τους και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν με κοινό Δελτίο Τύπου οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Κρήτης, ζητώντας την άμεση απόσυρση προωθούμενης νομοθετικής διάταξης που αφορά τη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Ειδικότερα, οι Ιατρικοί Σύλλογοι του νησιού αντιτίθενται στη ρύθμιση που προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 280 του νόμου 4512/2018, βάσει της οποίας παρέχεται η εξουσία στον υπουργό Υγείας να διορίζει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καθώς επίσης προσωρινό Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών και Εξελεγκτική Επιτροπή.

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των γιατρών της Κρήτης, η εν λόγω διάταξη παραβιάζει ανεπίτρεπτα τη θεσμοθετημένη και συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια και αυτονομία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σωματειακής μορφής.

Στήριξη από τον νομικό κόσμο

Στον αγώνα των Ιατρικών Συλλόγων Κρήτης τάσσεται αρωγός και ο νομικός κόσμος της χώρας. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της στη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία.

Στην απόφασή της, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων κάνει λόγο για «ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην αυτοτέλεια και αυτονομία των ΝΠΔΔ», υπογραμμίζοντας ότι η παροχή εξουσίας στον Υπουργό Υγείας για τον διορισμό διοικητικών και πειθαρχικών οργάνων στον ΠΙΣ καταστρατηγεί τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των επιστημονικών φορέων.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ