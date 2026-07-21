ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πληρώνεται η δεύτερη δόση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Καταβολή 24,8 εκατ. ευρώ σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου έτους 2026.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σήμερα στην καταβολή της δεύτερης δόσης επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης σε 88.833 δικαιούχους αγρότες. Η πληρωμή αφορά σε αγορές πετρελαίου κίνησης που πραγματοποιήθηκαν κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (β’ τρίμηνο 2026) και έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDATA και esend.

Το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ανέρχεται σε 24.790.488,49 ευρώ. Έως σήμερα για το τρέχον έτος, έχουν καταβληθεί 45.473.975,65 ευρώ σε 98.941 δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι, μέσω της εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026», η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα myBusinessSupport, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από αύριο, 22 Ιουλίου, να ενημερώνονται αναλυτικά για τα στοιχεία των αγορών πετρελαίου που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής, καθώς και για τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί ανά πληρωμή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

-Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00.

-Ψηφιακά μέσω του my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης – Επιστροφές ΕΦΚ.

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διάταξη δίνει εξουσίες διορισμού στον υπουργό Υγείας...

0
Στο πλευρό τους και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων...

Σκάνδαλο με τα “Σπιτάκια” ανακύκλωσης: Έφοδος στην...

0
Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με τα «σπίτια ανακύκλωσης»...

Διάταξη δίνει εξουσίες διορισμού στον υπουργό Υγείας...

0
Στο πλευρό τους και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων...

Σκάνδαλο με τα “Σπιτάκια” ανακύκλωσης: Έφοδος στην...

0
Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με τα «σπίτια ανακύκλωσης»...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τον χάρτη των συναυλιών
Επόμενο άρθρο
Συντάξεις χηρείας: Τέλος Αυγούστου οι καταβολές – Ποιοι θα έχουν άμεσο οικονομικό όφελος
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διάταξη δίνει εξουσίες διορισμού στον υπουργό Υγείας – Μεγάλη αντίδραση των Ιατρικών Συλλόγων Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο πλευρό τους και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων...

Σκάνδαλο με τα “Σπιτάκια” ανακύκλωσης: Έφοδος στην ΤΕΧΑΝ με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με τα «σπίτια ανακύκλωσης»...

Ελληνικό διαβατήριο: Τι αλλάζει με την ένταξή του στο Gov.gr Wallet

ΠΚ team ΠΚ team -
Το ελληνικό διαβατήριο ενσωματώνεται στο Gov.gr Wallet, δίνοντας στους...

Συντάξεις χηρείας: Τέλος Αυγούστου οι καταβολές – Ποιοι θα έχουν άμεσο οικονομικό όφελος

ΠΚ team ΠΚ team -
Θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς αλλά δεν...