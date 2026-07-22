Το σενάριο που στοιχειώνει τον Μητσοτάκη – Η «καρέκλα», το deal, το κόμμα Σαμαρά

Να «κάψει» ένα σενάριο επόμενης μέρας που τού προκαλεί αμηχανία, θολώνοντας το αφήγημα της αυτοδυναμίας (ένας στόχος που δείχνει – δημοσκοπικά – άπιαστος προς το παρόν) αγωνιά το Μαξίμου: συγκυβέρνηση της ΝΔ με το κόμμα Σαμαρά, αλλά όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού.

Το θέμα άνοιξε πλέον και στη δημόσια συζήτηση, ύστερα από το παράθυρο που άνοιξε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, καθώς ο ίδιος δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο στο μετεκλογικό τοπίο, παραπέμποντας ουσιαστικά στο αποτέλεσμα της κάλπης.

«Όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται» είπε συγκεκριμένα (Παραπολιτικά 90,1) ο (καραμανλικός) βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Προ ημερών είχε τοποθετηθεί και ο Αδωνις Γεωργιαδης, μιλώντας για διερεύνηση του ενδεχομένου συγκυβέρνησης με τον πρώην πρωθυπουργό, υπό τον όρο όμως, σύμφωνα με τη θέση που εξέφρασε ο αντιπρόεδρός της ΝΔ, ότι δεν θα τεθεί κανένα θέμα ηγεσίας Μητσοτάκη.

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, που ξορκίζει το άνοιγμα ενός νέου τέτοιου γύρου παρασκηνιακών, εσωκομματικών συζητήσεων (περί αλλαγής ηγεσίας), έχει επιχειρήσει και στο παρελθόν να τις κλείσει. Άλλωστε αυτές απασχολούν εδώ και καιρό το γαλάζιο παρασκήνιο. «Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό» έχει πει.

Οσο για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ετοιμάζεται (οργανωτικά) για το νέο εγχείρημα, χωρίς να βιάζεται, έχει υπενθυμίσει προσφάτως από τη Βουλή ότι ο ίδιος έχει διατελέσει ο πρώτος πρωθυπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας, που δεν ήταν ούτε ειδικού σκοπού ούτε εθνικής ενότητας.

Κυβερνητικά στελέχη – και ο ίδιος ο Μητσοτάκης – επιμένουν στον στόχο της αυτοδυναμίας και αναφέρονται μόνο στο ΠΑΣΟΚ ως δυνητικό κυβερνητικό εταίρο – συνομιλητή. Αλλά το κάνουν μόνο και μόνο για να ενισχύσουν στα μάτια των ενδιαμέσων ψηφοφόρων την αρνητική διάθεση του «σημερινού ΠΑΣΟΚ».

Η επίσημη κυβερνητική φωνή με διαδοχικές δηλώσεις αναφέρθηκε σήμερα στο κυοφορούμενο κόμμα του Μεσσήνιου και στα περί προοπτικής συγκυβέρνησης. «Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ενδεχόμενη, υποθετική συγκυβέρνηση με ανθρώπους οι οποίοι αποκαλούν μειοδοτική την εξωτερική πολιτική της χώρας» είπε ο Παύλος Μαρινακης (Alpha 9,89) και σημείωσε ότι η πολιτική «δεν είναι deal» αλλά πολιτικές.

Σε μια προσπάθεια να γειώσει ξανά τη σεναριολογία περί αλλαγής ηγεσίας, εφόσον στην εθνική αναμέτρηση η ΝΔ μείνει έξω από τους στόχους της και, έλλειψη άλλου δυνητικού εταίρου, ανοίξουν εσωκομματικές συζητήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε την εξωτερική πολιτική επί των ημερών Μητσοτάκη: «Έχει φέρει επιτυχίες που δεν ήρθαν όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης. Εμείς δεν θα αλλάξουμε τα ταυτοτικά ζητήματα της πολιτικής μας για να υπάρχει μια συνεννόηση σε επίπεδο «καρεκλών».

Και δεύτερον, το πιο σημαντικό από όλα: η ΝΔ σε αντίθεση με άλλα κόμματα που διεκδικούν το μονοπώλιο της δημοκρατικής ευαισθησίας, είναι ένα αληθινά δημοκρατικό κόμμα που πριν και πάνω από όλα έχει μάθει να σέβεται τη λαϊκή ετυμηγορία. Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε γραφεία, δωμάτια ή καφετέριες».

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, επέμεινε στον στόχο της γαλάζιας αυτοδυναμίας και στην σημασια των «σταθερών» κυβερνήσεων. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ο ίδιος σχολίασε (Σκάι) ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ.

Ο κ. Τσίπρας προφανώς δεν μπορεί να είναι εταίρος της ΝΔ. Αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς ούτε μεταξύ τους. Άρα εμείς, όχι από αλαζονεία αλλά με την απλή λογική, λέμε ότι επειδή ο τόπος χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση και επειδή η ΝΔ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτο κόμμα, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ».