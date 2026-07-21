Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος χορού από την Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, η Κρήτη φιλοξενεί από τις 21 έως τις 25 Ιουλίου 2026 μια σημαντική πολιτιστική και εκπαιδευτική διοργάνωση αφιερωμένη στην τέχνη του χορού, το Camp Del Mare – Danse Prix de la Grèce & ADRASTEIA FESTIVAL 2026 που υλοποιείται από την Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού (Π.Ε.Α.Σ.ΧΟ.), στο Αρκαλοχώρι, στη Σχολή Χορού Χοροέκφραση, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Πρόκειται για ένα πενθήμερο πρόγραμμα εντατικής εκπαίδευσης για μαθητές/τριες χορού ηλικίας 11 ετών και άνω, με μαθήματα Κλασικού Χορού, Σύγχρονου Χορού και Streetstyle από διακεκριμένους Έλληνες και Ελληνίδες και ξένους/ξένες διδάσκοντες/διδάσκουσες.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, με το ADRASTEIA FESTIVAL 2026, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κρήτη και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό θεσμό για τη χορευτική εκπαίδευση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Στη σκηνή του φεστιβάλ θα παρουσιαστούν χορογραφίες, παραστάσεις και δημιουργίες από σχολές χορού, ομάδες και χορογράφους από όλη την Ελλάδα, σε μια ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στην κίνηση, την έκφραση και τη δημιουργικότητα.

Η Περιφέρεια Κρήτης, στηρίζοντας διαχρονικά δράσεις πολιτισμού με πανελλήνια απήχηση, συμβάλλει στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της πολιτιστικής εξωστρέφειας και της ανάδειξης της Κρήτης ως τόπου φιλοξενίας σημαντικών πολιτιστικών διοργανώσεων.