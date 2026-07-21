Ηράκλειο:Λέντας – Λούτρα – Παναγία Βηθανός – Φαράγγι Τράχουλα από την Creative Adventures Greece

Λέντας – Λούτρα – Παναγία Βηθανός – Φαράγγι Τράχουλα

Constantine Savathrakis

Λέντας – Λούτρα – Παναγία Βηθανός – Φαράγγι Τράχουλα

Λέντας – Λούτρα – Παναγία Βηθανός – Φαράγγι Τράχουλα! Τρείς Βουτιές μία πεζοπορία!

Πεζοπορική Εξόρμηση στον Λέντα – Εκεί που Κολυμπούσε ο Μίνωας

Ξεκινάμε νωρίς από το Ηράκλειο με προορισμό μία από τις πιο απομακρυσμένες και αυθεντικές γωνιές της νότιας Κρήτης. Ο Λέντας δεν είναι απλά ένα γραφικό ψαροχώρι στο Νότιο Κρητικό πέλαγος. Είναι ένα μέρος τυλιγμένο σε μύθους — λένε πως εδώ έκανε τα μπάνια του ο βασιλιάς Μίνωας, ενώ η Πασιφάη κολυμπούσε στη διπλανή παραλία μαζί με τις φίλες της.

Στη διαδρομή μας κρύβεται κι ένα αληθινό διαμάντι: ο μικρός σπηλαιώδης ναός της Παναγίας Βηθανού, σκαλισμένος μέσα σε βράχο, απ΄ όπου στάζει νερό από την οροφή του — ένα σημείο που λίγοι επισκέπτες της Κρήτης έχουν δει.

Από το γραφικό λιμανάκι του Λέντα ξεκινά η δική μας εξερεύνηση…

🗺️ Επιλογή 1 – Λούτρα: Χαλάρωση & Μπάνιο

Ακολουθούμε το μονοπάτι από τον Λέντα μέχρι την απομονωμένη παραλία της Λούτρας, περνώντας δίπλα από άγρια τοπία των Αστερουσίων. Εκεί μας περιμένει άφθονος χρόνος για κολύμπι σε ήρεμα νερά, χαλάρωση και φωτογραφίες, μέχρι να μας «μαζέψει» η υπόλοιπη παρέα για την επιστροφή όλων μαζί στον Λέντα.

📏 Απόσταση: περίπου 6 km (μετ΄ επιστροφής)

⏱️ Διάρκεια: 2 – 2,5 ώρες μαζί με τις στάσεις

🥾 Βαθμός δυσκολίας: Εύκολος

⛰️ Επιλογή 2 – Παναγία Βηθανός & Φαράγγι Τράχουλα (Προαιρετική επέκταση)

Για όσους θέλουν κάτι παραπάνω: από τη Λούτρα συνεχίζουμε προς την Παναγία Βηθανό — ένα σπάνιο, μαγικό σημείο χτισμένο μέσα στον βράχο, με νερό που στάζει από την οροφή του σπηλαίου και εντυπωσιακή θέα στο άγριο φαράγγι του Βουλόγκρεμου. Λίγα σημεία στην Κρήτη έχουν αυτή την ατμόσφαιρα.

Από εκεί προχωράμε μέσα από το στενό και επιβλητικό φαράγγι του Τράχουλα (ή Τράφουλα), που καταλήγει σε μια από τις πιο απομονωμένες παραλίες της Κρήτης.

Η απόφαση για τη συνέχεια στον Τράχουλα θα ληφθεί επιτόπου, ανάλογα με τον ρυθμό και τη διάθεση της ομάδας!

📏 Επιπλέον απόσταση: περίπου 4 km (μετ΄ επιστροφής)

⏱️ Διάρκεια: 3,5 – 4 ώρες μαζί με τις στάσεις

🥾 Βαθμός δυσκολίας: Μέτριος (χρειάζεται λίγη προσοχή στο πέρασμα του φαραγγιού)

🍽️ Και μετά;

Όλη η παρέα ενώνεται ξανά στην παραλία Λούτρα και επιστρέφουμε μαζί στον Λέντα, όπου η ημέρα ολοκληρώνεται με φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα.

Υπάρχουν μέρη που κρατούν τους μύθους τους καλά κρυμμένους. Ο Λέντας είναι ένα από αυτά.

Πληροφορίες

🚌 Αναχώρηση: Κυριακή 26/07/2026, 08:00 π.μ. (Πάρκινγκ ENNY, απέναντι από το Τάλως)

🎒 Τι να έχετε μαζί σας: Πεζοπορικά παπούτσια, 1,5-2 λίτρα νερό, καπέλο, αντηλιακό, μαγιό, πετσέτα, σνακ και ό,τι χρειάζεστε για μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα.

Δήλωσε συμμετοχή και διάλεξε τη διαδρομή σου:

1️⃣ Θέλω χαλάρωση και μπάνιο στη Λούτρα! 🏖️

2️⃣ Θέλω να συνεχίσω πρς την Παναγία Βηθανό και μέχρι τον Τράχουλα εάν βγει! ⛰️

Σε περιμένουμε για μια Κυριακή γεμάτη επιλογές – και μία σιγουριά: ότι θα περάσεις υπέροχα!

📞 Κρατήσεις: 6946297935 (vodafone) ή στο 6984537538 (cosmote)

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Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση εάν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή της εκδρομής.

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