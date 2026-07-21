Λευτέρης Αυγενάκης:Το ατύχημα στο ΙΤΕ ήταν μια «ηχηρή καμπάνα» για όλους μας Μεγάλος ο κίνδυνος σε περιοχές που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια

«Συντάσσομαι με το κοινό αίτημα των παραγωγικών, επαγγελματικών και τουριστικών φορέων της Κρήτης» – Ερώτηση Αυγενάκη προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών για ενίσχυση των ελέγχων και συντονισμένο σχέδιο δράσης

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για τον Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρ. Υπουργό,

Λευτέρη Αυγενάκη. Μετά την σημερινή επείγουσα επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό νεαρής φοιτήτριας στον οδικό άξονα ΠΑΓΝΗ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΙΤΕ, ο οποίος ανέδειξε με τον πλέον δραματικό τρόπο την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ο κ. Αυγενάκης προχωρά σε μία ακόμη θεσμική πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και Εσωτερικών, κ. Θοδωρή Λιβάνιο, ζητώντας την ενίσχυση των ελέγχων και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας των πεζοδρόμων στις πόλεις της Κρήτης, ανταποκρινόμενος στις εύλογες ανησυχίες που εκφράζουν οι τοπικοί φορείς για την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών.

«Συντάσσομαι με το κοινό αίτημα των 28 παραγωγικών, επαγγελματικών και τουριστικών φορέων της Κρήτης»

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Λευτέρης Αυγενάκης συντάσσεται με την κοινή επιστολή των παραγωγικών, επαγγελματικών και τουριστικών φορέων της Κρήτης, μεταξύ των οποίων ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Σητείας, Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων,

ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και Δίκυκλων, ο Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων και Δίκυκλων «Ηνίοχος», οι Ομοσπονδίες Τουριστικών Καταλυμάτων Χανίων, Ανατολικής Κρήτης και Ρεθύμνου, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας, το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης, το Σωματείο

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «ΕΡΜΗΣ», ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, οι Σύλλογοι Εστίασης και Καταστημάτων Νομού Ηρακλείου, η ΟΕΒΕΝΗ, καθώς και τα Επιμελητήρια Ηρακλείου, Ρεθύμνου

και Λασιθίου, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η κατάσταση στους πεζόδρομους των πόλεων του νησιού έχει πλέον ξεπεράσει κάθε ανεκτό όριο.

Οι φορείς ζητούν την άμεση εφαρμογή μίας συντονισμένης εκστρατείας με σύνθημα «Προστατεύουμε τους Πεζοδρόμους», με αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, εντατικοποίηση των ελέγχων και στενή συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας, των Δήμων, των Δημοτικών Αστυνομιών, όπου

λειτουργούν, και του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή και να αναβαθμιστεί η εικόνα των πόλεων της Κρήτης.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, στους πεζόδρομους των πόλεων της Κρήτης παρατηρείται καθημερινά ανεξέλεγκτη κυκλοφορία φορτηγών τροφοδοσίας εκτός των επιτρεπόμενων ωρών, παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων και δικύκλων, καθώς και συνεχής διέλευση οχημάτων διανομής, χρηματαποστολών,

απορριμματοφόρων και άλλων τροχοφόρων, πολλές φορές με αυξημένη ταχύτητα, ανάμεσα σε χιλιάδες πεζούς, οικογένειες με μικρά παιδιά και οργανωμένες ομάδες επισκεπτών. Το φαινόμενο δημιουργεί καθημερινά σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και επισκεπτών,

ενώ, σύμφωνα με τους φορείς, προκαλεί ακόμη και αρνητικά σχόλια από τουρίστες, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν έχουν συναντήσει αντίστοιχη κατάσταση σε άλλους τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού.

Τι ζητά από τα Υπουργεία

Στην Ερώτησή του ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά:

• την εντατικοποίηση των ελέγχων από την Ελληνική Αστυνομία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου,

• την εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους, τις Δημοτικές Αστυνομίες και το Λιμενικό Σώμα,

• την καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αυστηρή εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία των πεζοδρόμων και των ωρών τροφοδοσίας,

• καθώς και την υλοποίηση συντονισμένης εκστρατείας ενημέρωσης και ελέγχων, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την αναβάθμιση της εικόνας της Κρήτης ως ασφαλούς και ποιοτικού τουριστικού προορισμού.

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη

«Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα. Το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό με τη νεαρή φοιτήτρια μάς υπενθύμισε ότι η οδική ασφάλεια δεν αφορά μόνο τους μεγάλους οδικούς άξονες, αλλά και κάθε δημόσιο χώρο όπου κινούνται καθημερινά πολίτες και επισκέπτες.

Η Κρήτη αξίζει ασφαλείς δρόμους και ασφαλείς πεζοδρόμους. Με συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων μπορούμε να περιορίσουμε τους κινδύνους, να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και να διασφαλίσουμε την εικόνα του νησιού μας ως ενός σύγχρονου και ασφαλούς προορισμού.»