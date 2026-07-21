Η «Φλόγα της Αγάπης» ταξιδεύει από το Ρέθυμνο στο Αμάρι

Tην Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, η «Φλόγα της Αγάπης» θα φωτίσει τον Νομό Ρεθύμνου, μεταφέροντας το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

O Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου «ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ», μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α., σε συνεργασία με τον Δήμο Aμαρίου – Amari Green Festival, συμμετέχει στην 24η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, ένα συμβολικός θεσμός που μεταφέρει σε όλη την χώρα τη «Φλόγα της Αγάπης», διαδίδοντας το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου, με Αρχιερατικό Εσπερινό, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, όπου θα πραγματοποιηθεί η Αφή της «Φλόγας της Αγάπης» από την κανδήλα των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

Στις 19:30, η Φλόγα θα ξεκινήσει το ταξίδι της από το Ρέθυμνο προς το Αμάρι, με τη συνοδεία του ΕΚΑΒ. Για τους/τις συμμετέχοντες θα αναχωρήσει δωρεάν λεωφορείο από την Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων.

Στις 21:00, επίσημη υποδοχή της «Φλόγα της Αγάπης» στο Πάνακρον του Δήμου Αμαρίου, στο πλαίσιο του Amari Green Festival.

Στις 21:15 θα ακολουθήσει το άναμμα του βωμού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων και τις αρχές του τόπου. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με έναν συμβολικό παραδοσιακό χορό από τον Παραδοσιακό Σύλλογο «Ακρήτες». Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα του Amari Green Festival.

Η επιστροφή στο Ρέθυμνο με το λεωφορείο θα πραγματοποιηθεί στις 22:30.

Για του/τις συμμετέχοντες θα διατεθούν δωρεάν μπλουζάκια της Λαμπαδηδρομίας, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων μεγεθών.

Πληροφορίες:

Γ. Κατικάς, Πρόεδρος: 697 283 6754, Δ. Μαυράκη, Γραμματέας: 694 727 1423

Email: seareth.doteszois@gmail.com

Διοργάνωση: ΣΕΑ Ν. Ρεθύμνου ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ, Π.Ο.Σ.Ε.Α., μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Σε συνεργασία: Δήμος Αμαρίου – 8o AMARI GREEN FESTIVAL

Με την Υποστήριξη: Μητρόπολη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου, Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ρεθύμνης, ΕΚΑΒ, ΤΡΟΧΑΙΑ, ΕΡΥΘΡΌΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΤΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΧΑΝΙΩΝ, Παραδοσιακός Σύλλογος «Ακρήτες», ΒΙΚΟΣ

Υπό την Αιγίδα: Π.Ο.Σ.Ε.Α., Βουλή των Ελλήνων, ΕΚΕΑ, Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών