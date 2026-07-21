Δήμος Ρεθύμνης:Η κλιματιζόμενη αίθουσα του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η. του Δήμου στη διάθεση των πολιτών, λόγω καύσωνα

Λόγω της διατήρησης των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται στο Ρέθυμνο την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος,

Δρ. Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ενημερώνουν τους συμπολίτες ότι θα διατεθεί προς χρήση η κλιματιζόμενη κεντρική αίθουσα του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΗ (οδός Μοάτσου 2) για προσωρινή ανακούφιση και ανάπαυση από τον καύσωνα.

Η αίθουσα θα είναι ανοικτή και διαθέσιμη από τις 08:00 έως τις 20:00, με στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας παρόντα για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους επισκέπτες.

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών καλεί τους πολίτες να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα για την προστασία της υγείας τους.