ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Η κλιματιζόμενη αίθουσα του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η. του Δήμου στη διάθεση των πολιτών, λόγω καύσωνα

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Λόγω της διατήρησης των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται στο Ρέθυμνο την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος,

Δρ. Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ενημερώνουν τους συμπολίτες ότι θα διατεθεί προς χρήση η κλιματιζόμενη κεντρική αίθουσα του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΗ (οδός Μοάτσου 2) για προσωρινή ανακούφιση και ανάπαυση από τον καύσωνα.

Η αίθουσα θα είναι ανοικτή και διαθέσιμη από τις 08:00 έως τις 20:00, με στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας παρόντα για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους επισκέπτες.
Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών καλεί τους πολίτες να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα για την προστασία της υγείας τους.

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