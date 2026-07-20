Μουντιάλ 2026: Το μυθικό ποσό που μπαίνει στα ταμεία της FIFA από το Παγκόσμιο Κύπελλο – Ξεπεράστηκαν κατά πολύ οι προσδοκίες

Η FIFA θα ανακοινώσει έσοδα-ρεκόρ από το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτού του καλοκαιριού, τα οποία υπερβαίνουν σημαντικά τους στόχους που είχαν τεθεί πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Στράτος Ιωακείμ

Η ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 φέρνει μια πρωτόγνωρη οικονομική εκτόξευση για τη FIFA, με τα έσοδα να σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ και να ξεπερνούν κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες.

Μετά τη διοργάνωση του 2026, ο θεσμός θα ταξιδέψει στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Νότια Αμερική για την επετειακή έκδοση του 2030, ενώ το 2034 η σκυτάλη θα περάσει στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, προς τις εθνικές ομοσπονδίες, τα συνολικά έσοδα για τον τετραετή κύκλο (2023-2026) αναμένεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν το μυθικό ποσό των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 13,8 δισεκατομμύρια ευρώ).

Γέμισαν τα ταμεία της FIFA

Αρχικά, η διοικητική αρχή είχε προβλέψει έσοδα ύψους 11 δισ. δολαρίων. Πηγές αναφέρουν ότι τα έσοδα από τις υπηρεσίες φιλοξενίας και την πώληση εισιτηρίων, ιδίως μέσω της δευτερογενούς αγοράς όπου οι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές, αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της αύξησης. Η FIFA εισπράττει το 15% από τον αγοραστή και ένα επιπλέον 15% από τον πωλητή στη δευτερογενή αγορά.

Η τεράστια επιτυχία και η αύξηση των εσόδων αποδίδονται κυρίως σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Η νέα δομή της διοργάνωσης: Η αύξηση των ομάδων από 32 σε 48 είχε ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή 104 αγώνων (αντί για 64). Αυτό αυτόματα δημιούργησε περισσότερα τηλεοπτικά δικαιώματα, αυξημένο ενδιαφέρον από χορηγούς και πολύ περισσότερα διαθέσιμα εισιτήρια.

Η αύξηση των ομάδων από 32 σε 48 είχε ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή 104 αγώνων (αντί για 64). Αυτό αυτόματα δημιούργησε περισσότερα τηλεοπτικά δικαιώματα, αυξημένο ενδιαφέρον από χορηγούς και πολύ περισσότερα διαθέσιμα εισιτήρια. Η δευτερογενής αγορά εισιτηρίων: Για πρώτη φορά, η FIFA εκμεταλλεύτηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό τις επίσημες μεταπωλήσεις εισιτηρίων. Η ομοσπονδία εισπράττει διπλή προμήθεια 30% επί της αξίας ανταλλαγής (15% από τον αγοραστή και 15% από τον πωλητή), αποκομίζοντας τεράστια κέρδη από τη φρενίτιδα των φιλάθλων στη Βόρεια Αμερική.

Για πρώτη φορά, η FIFA εκμεταλλεύτηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό τις επίσημες μεταπωλήσεις εισιτηρίων. Η ομοσπονδία εισπράττει διπλή προμήθεια 30% επί της αξίας ανταλλαγής (15% από τον αγοραστή και 15% από τον πωλητή), αποκομίζοντας τεράστια κέρδη από τη φρενίτιδα των φιλάθλων στη Βόρεια Αμερική. Πακέτα Φιλοξενίας: Οι VIP περιοχές, οι σουίτες των γηπέδων και οι premium υπηρεσίες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό σημείωσαν ανάρπαστες πωλήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Trophy Lounge» στον μεγάλο τελικό του Νιου Τζέρσεϊ, όπου οι τιμές άγγιξαν τα 34.500 δολάρια ανά εισιτήριο.

Η FIFA, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, προορίζει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων για την ανάπτυξη του αθλήματος παγκοσμίως.

Με βάση τον οικονομικό της σχεδιασμό, η πίτα των 15 δισεκατομμυρίων μοιράζεται ως εξής:

55% (περίπου 8,2 δισ. $ – 7,54 δισ. €): Πηγαίνει απευθείας στην παγκόσμια ανάπτυξη του ποδοσφαίρου (γήπεδα, ακαδημίες, γυναικείο ποδόσφαιρο, υποδομές VAR) μέσω του προγράμματος FIFA Forward.

22% (περίπου 3,3 δισ. $ – 3,03 δισ. €): Καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα διοργάνωσης των τουρνουά (Μουντιάλ Ανδρών, Γυναικών, υποδομές κλπ).

13% (περίπου 1,9 δισ. $ – 1,74 δισ. €): Διατίθεται για τα χρηματικά έπαθλα των ομάδων και τις αποζημιώσεις των συλλόγων που παραχωρούν τους παίκτες τους.

10%: Καλύπτει τα διοικητικά έξοδα, τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία της ίδιας της FIFA.

Πέρα από τα ταμεία της FIFA, η διοργάνωση προκάλεσε μια τεράστια εμπορική κινητικότητα. Εκτιμάται ότι οι εταιρείες παγκοσμίως δαπάνησαν επιπλέον 7,5 έως 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις και καμπάνιες που δεν συνδέονται άμεσα με την ομοσπονδία αλλά εκμεταλλεύονται το κλίμα των ημερών. Παράλληλα, η διοργάνωση υπολογίζεται ότι υποστήριξε περίπου 824.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 185.000 στις ΗΠΑ.

Στον μεγάλο τελικό η Ισπανία κατάφερε να επικρατήσει της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση και να κατακτήσει το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της. Πέραν του βαρύτιμου τροπαίου, οι Ίβηρες θα πάρουν και ένα τεράστιο οικονομικό έπαθλο, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο που έχει δοθεί μέχρι στιγμής σε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Συγκεκριμένα, η «φούρια ρόχα» θα λάβει 43.300.000 ευρώ, ενώ η «αλμπισελέστε» ως φιναλίστ θα πάρει 28.600.000 ευρώ. Η τρίτη Αγγλία 25.100.000 ευρώ και η τέταρτη Γαλλία 23.400.000 ευρώ.

Έπεται και συνέχεια

Μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026 στη Βόρεια Αμερική, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Πρόκειται για μια ιστορική, επετειακή διοργάνωση, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας (1930 στην Ουρουγουάη). Οι βασικοί οικοδεσπότες που ανέλαβαν τη διοργάνωση είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο. Εκεί θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων (από τη φάση των ομίλων έως τον τελικό).

Ωστόσο, για να τιμηθούν οι ρίζες του θεσμού, οι τρεις πρώτοι αγώνες της διοργάνωσης θα φιλοξενηθούν στη Νότια Αμερική:

Ουρουγουάη (στο ιστορικό Estadio Centenario του Μοντεβιδέο, όπου έγινε ο πρώτος τελικός).

Αργεντινή (ως φιναλίστ του 1930).

Παραγουάη (ως η έδρα της CONMEBOL, της μοναδικής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας που υπήρχε το 1930).

Η FIFA έχει ήδη ανακοινώσει και τον επόμενο σταθμό: το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Σαουδική Αραβία, η οποία ήταν και η μοναδική υποψήφια χώρα που κατέθεσε φάκελο

Άνοιξε η όρεξη του Ντόναλντ Τραμπ

Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο για το οποίο μπορούν να υποβληθούν υποψηφιότητες είναι το τουρνουά του 2038. Σε δεξίωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την προθυμία της χώρας του να διεκδικήσει εκ νέου το Μουντιάλ. «Πρέπει να επιλέξετε ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», είπε. «Αυτή τη φορά θα αφήσουμε εκτός τον Καναδά και το Μεξικό». Οι ΗΠΑ έχουν επίσης διεξάγει συζητήσεις με τη FIFA σχετικά με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2029.