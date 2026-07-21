Βρέθηκε μετά από 74 χρόνια το αεροσκάφος «φάντασμα» της Pan Am – Το δυστύχημα που άλλαξε για πάντα τις πτήσεις

Εβδομήντα τέσσερα χρόνια μετά το δυστύχημα της Pan Am που κόστισε τη ζωή σε 52 άτομα, εντοπίστηκε το ναυάγιο του “Clipper Endeavor”.

Εβδομήντα τέσσερα χρόνια μετά τη συντριβή αεροσκάφους της Pan Am στα νερά ανοιχτά του Πουέρτο Ρίκο, όπου έχασαν τη ζωή τους 52 άνθρωποι, εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροπλάνου στον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού.

Το δυστύχημα εκείνο είχε οδηγήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αεροπορική ασφάλεια, μεταξύ των οποίων και οι καθιερωμένες πλέον ενημερώσεις ασφαλείας πριν από κάθε πτήση.

Η Air/Sea Heritage Foundation, σε συνεργασία με άλλους φορείς –μεταξύ των οποίων και η εκπομπή του Discovery Channel “Expedition Unknown”– ανακοίνωσε πως εντόπισε το αεροσκάφος της Pan Am, γνωστό ως “Clipper Endeavor”, στα ανοικτά των βόρειων ακτών του Πουέρτο Ρίκο.

Η ανακάλυψη, που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αυτόνομου υποβρύχιου drone, δίνει τέλος σε δεκαετίες αβεβαιότητας σχετικά με το σημείο όπου κατέληξε το Douglas DC-4. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί στις 11 Απριλίου 1952 με προορισμό τη Νέα Υόρκη, μεταφέροντας 64 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

Αν και όλοι επέζησαν της αρχικής πρόσκρουσης, μόνο 17 άτομα διασώθηκαν. Οι υπόλοιποι χάθηκαν μαζί με το ταχέως βυθιζόμενο αεροπλάνο, γεγονός που αποδόθηκε εν μέρει στην απουσία ενημέρωσης ασφαλείας πριν από την πτήση — στοιχείο που οδήγησε σε αλλαγές στους κανονισμούς της πολιτικής αεροπορίας.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και ταυτόχρονα βαθιά συγκινημένοι από αυτή την ανακάλυψη», δήλωσε ο Russ Matthews, πρόεδρος και συνιδρυτής της Air/Sea Heritage Foundation, επισημαίνοντας τη σημασία του ευρήματος για τη μνήμη των θυμάτων.

Η ταυτοποίηση του “Clipper Endeavor”

Η ομάδα έρευνας, στην οποία συμμετείχε και η εταιρεία Deep Sea Vision, χρησιμοποίησε σόναρ υψηλής ανάλυσης για να εντοπίσει τα συντρίμμια περίπου 600 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το αεροσκάφος βρέθηκε σπασμένο σε δύο τμήματα, ωστόσο το εμβληματικό λογότυπο της Pan Am και το όνομα του αεροπλάνου παρέμεναν ευδιάκριτα.

Το Discovery Channel σχεδιάζει να παρουσιάσει το εύρημα σε επερχόμενο επεισόδιο της εκπομπής “Expedition Unknown”. Παράλληλα, η Air/Sea Heritage Foundation συνεργάζεται με την κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο για την προστασία του σημείου και την ανέγερση μνημείου προς τιμήν των θυμάτων.

Το δυστύχημα που άλλαξε την αεροπορική ασφάλεια

Σύμφωνα με το Pan Am Historical Foundation, το αεροπλάνο έχασε και τους δύο δεξιούς κινητήρες λίγο μετά την απογείωση, αναγκάζοντας τον πιλότο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση. Αν και υπήρχαν σωσίβια και λέμβοι για όλους, η έλλειψη ενημέρωσης, το γλωσσικό χάσμα και η απουσία συντονισμού προκάλεσαν πανικό. Το αεροσκάφος βυθίστηκε μέσα σε τρία λεπτά.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή και η Πολεμική Αεροπορία κατάφεραν να διασώσουν 17 άτομα, όμως 52 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροναυτιλίας (Civil Aeronautics Board), προκάτοχος της σημερινής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA), συνέταξε τότε έκθεση με προτάσεις για αυστηρότερους κανονισμούς στις πτήσεις πάνω από υδάτινες περιοχές.

Μεταξύ των αλλαγών που υιοθετήθηκαν ήταν οι υποχρεωτικές ενημερώσεις των επιβατών για τη χρήση σωσιβίων, λέμβων και εξόδων κινδύνου πριν από κάθε πτήση. Όπως σημείωσε ο παρουσιαστής του Discovery Channel Josh Gates, «Κάθε φορά που επιβιβαζόμαστε σήμερα σε ένα αεροπλάνο, είμαστε ασφαλέστεροι χάρη σε όσα συνέβησαν στο ‘Clipper Endeavor’ πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες».