Μεγαλείο ψυχής στην Κρήτη: 52χρονη τουρίστρια έπεσε νεκρή στις διακοπές της και χαρίζει τη ζωή σε 3 ανθρώπους

Μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης καταγράφηκε στα Χανιά, όπου μία 52χρονη γυναίκα από τη Δανία έγινε δωρήτρια οργάνων, προσφέροντας ελπίδα ζωής σε τρεις ασθενείς.

Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Κρήτη για διακοπές, όμως κατά τη διάρκεια της παραμονής της στον Πλατανιά τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τη διατηρήσουν στη ζωή. Παρά την ιατρική φροντίδα, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και η 52χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα παιδιά της σεβάστηκαν την επιθυμία της

Μετά την ενημέρωσή τους για την τραγική εξέλιξη, τα παιδιά της ταξίδεψαν στα Χανιά και επιβεβαίωσαν την επιθυμία της μητέρας τους να γίνει δωρήτρια οργάνων.

Με τη συγκατάθεσή τους τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή η προβλεπόμενη διαδικασία για τη λήψη και τη μεταμόσχευση των οργάνων της.

Εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες από νοσοκομεία της Αθήνας έφτασαν στα Χανιά και πραγματοποίησαν την πολύωρη επέμβαση αφαίρεσης των οργάνων.

Συνολικά αφαιρέθηκαν το ήπαρ και οι δύο νεφροί, τα οποία προορίζονται για τρεις ασθενείς που βρίσκονται σε αναμονή για μεταμόσχευση.

Μέσα από τη μεγάλη απώλεια της οικογένειάς της, η 52χρονη πρόσφερε μια νέα ευκαιρία ζωής σε τρεις ανθρώπους, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανεκτίμητη αξία της δωρεάς οργάνων.

*με πληροφορίες από http://zarpanews.gr