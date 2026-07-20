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Εκτός καύσωνα η Αττική: 34 βαθμοί στην Αθήνα την Πέμπτη – Χωρίζει στα δύο τη χώρα ο καιρός την Τετάρτη

Από: ΠΚ team

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Εκτός καύσωνα θεωρείται πως βρίσκεται η Αττική καθώς μόνο την Τρίτη και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς ενώ την Πέμπτη ο υδράργυρος θα βουτήξει στους 34 βαθμούς.

Όπως ανέφερε στα nea.gr μετεωρολόγος, οι υψηλές θερμοκρασίες μόνο για δύο 24ωρα σε συνδυασμό με βορειοδυτικούς ή δυτικούς ανέμους που δεν εντείνουν το αίσθημα δυσφορίας με υγρασία, δεν συνιστούν καύσωνα αλλά ένα διήμερο έντονης ζέστης.

Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι ήδη από την Τετάρτη οι τοπικές μπόρες και οι βροχές θα φτάσουν μέχρι τη βόρεια Εύβοια ενώ η θερμοκρασιακή διαφορά Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με Κρήτη, 32 βαθμοί και 41 βαθμοί αντίστοιχα, θα χωρίσει καιρικά στα δύο την Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι πρώτες μπόρες θα κάνουν την εμφάνισή τους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ήδη από την Τρίτη, την πιο ζεστή μέρα αυτού του θερμού επεισοδίου.

Όπως ανέφερε στο δελτίο ειδήσεων του MEGA, o μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, την Τρίτη η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 42 βαθμοί και θα σημειωθεί στον ευρύτερο θεσσαλικό κάμπο, κοντά στα Τρίκαλα αλλά και στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα.

Η Αθήνα θα έχει 40. Από 37 μέχρι 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη 37 με 38 βαθμούς.

Βορειοδυτικοί άνεμοι

Στην Αττική της Τρίτη το θερμόμετρο θα φτάσει τους 40 βαθμούς , 2-3 μικρότερη η θερμοκρασία στα παράλια, στη Θεσσαλονίκη 37 με 38 βαθμούς.

Από Τετάρτη η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή στη Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασίες 32 βαθμών και βροχές.

Η Τετάρτη θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη και τελευταία μέρα έντονης ζέστης με 40 βαθμούς.

Στην ανατολική Πελοπόνησο θα φτάσει τους 42 όπου θα είναι ίσως η πιο ζεστή περιοχή της χώρας ενώ και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 βαθμούς.

Την Πέμπτη θα έχει απομακρυνθεί από τη χώρα το έντονο κύμα ζέστης.

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