Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «Anestea the Podcast»: Είμαι μαύρος Έλληνας – Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Από τα Σεπόλια στο Miami Heat – μια εξομολόγηση ζωής και αξιών στο «Anestea the Podcast».

Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στον δημοσιογράφο Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ο αστέρας του NBA μίλησε για την πορεία του από τα παιδικά του χρόνια στα Σεπόλια έως τη νέα σελίδα της καριέρας του στο Miami. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε στιγμές, σκέψεις και συναισθήματα που καθόρισαν τον άνθρωπο πίσω από τον παγκόσμιο θρύλο του μπάσκετ.

Η οικογένεια, οι ρίζες και οι αξίες

Ο Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε με συγκίνηση στους γονείς του και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν έφτασαν στην Ελλάδα από τη Νιγηρία. «Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αγάπη και τη δύναμη που αντλούσε από το σπίτι του.

Μίλησε για την επιρροή του πατέρα του, τονίζοντας ότι του έμαθε την αξία της ηρεμίας και της ταπεινότητας, αλλά και για τη μητέρα του, που υπήρξε ο βράχος της οικογένειας. «Πάντα μου έλεγε ότι μπορώ να πετύχω ό,τι βάλω στο μυαλό μου», ανέφερε.

Η μεταγραφή στο Miami και το νέο κεφάλαιο

Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Γιάννης αλλάζει σελίδα. «Το Milwaukee είναι η οικογένειά μου, η πατρίδα μου. Αλλά ήθελα ένα νέο challenge», εξήγησε. Παρότι παραδέχθηκε ότι η αποχώρηση ήταν συναισθηματικά δύσκολη, τόνισε πως νιώθει έτοιμος για τη νέα πρόκληση. «Όπως πήγα 18 χρονών στο Milwaukee και δούλεψα σκληρά, έτσι θα κάνω και στο Miami», είπε.

Για τον ίδιο, το σημαντικότερο δεν είναι μόνο οι τίτλοι, αλλά το αποτύπωμα που αφήνει στις κοινότητες όπου ζει και αγωνίζεται. «Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν κάτι, να εμπνέονται, να δίνω πίσω στην κοινωνία», υπογράμμισε.

Το όραμα, η ταπεινότητα και η οικογένεια

Ο Αντετοκούνμπο στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της οικογένειας και των ανθρώπων που τον κρατούν «προσγειωμένο». Μίλησε με αγάπη για τη σύζυγό του, τονίζοντας ότι είναι εκείνη που του λέει πάντα την αλήθεια και τον βοηθά να παραμένει αυθεντικός. «Η γυναίκα μου έχει τα κλειδιά της καρδιάς μου, του μυαλού μου και του σπιτιού μου», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του.

Αναφέρθηκε επίσης στα παιδιά του και στις αρχές που θέλει να τους μεταδώσει: σεβασμό, ευγνωμοσύνη και πειθαρχία. «Όπως ο πατέρας μου μάς κυνηγούσε να λέμε καλημέρα, έτσι κι εγώ το κάνω τώρα με τα παιδιά μου», είπε με χαμόγελο.

Η φιλοσοφία ζωής του Γιάννη

«Δεν θέλω να μένω στο comfort zone μου», δήλωσε ο Έλληνας σούπερ σταρ, εξηγώντας ότι κάθε αλλαγή είναι μια ευκαιρία για εξέλιξη. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες της ζωής του, τις οποίες μετατρέπει σε κίνητρο. «Όταν είσαι εκτός της ζώνης άνεσής σου, τότε βλέπεις πραγματικά τι είσαι φτιαγμένος να κάνεις», ανέφερε.

Παρά τις αμέτρητες διακρίσεις, ο ίδιος παραμένει ανήσυχος δημιουργικά. «Ποτέ δεν είμαι 100% ικανοποιημένος. Θέλω πάντα να ανεβάζω τον πήχη πιο ψηλά», είπε, τονίζοντας πως το σημαντικότερο είναι να απολαμβάνει τη διαδρομή και να παραμένει ευγνώμων.

Το μήνυμα του “Greek Freak”

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε ένα μήνυμα προς όλους: «Να πιστεύετε στα όνειρά σας, να δουλεύετε σκληρά και να μην ξεχνάτε ποτέ από πού ξεκινήσατε». Με πίστη, ταπεινότητα και αφοσίωση, συνεχίζει το ταξίδι του — αυτή τη φορά στο Miami — κουβαλώντας μαζί του τις αξίες που τον έκαναν σύμβολο εντός και εκτός γηπέδου.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο “Anestea the Podcast” και τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο