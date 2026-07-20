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Νεκρή γυναίκα σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Τι έδειξε η νεκροτομή – Συνεχίζεται το θρίλερ με την ταυτότητά της

Από: ΠΚ team

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Η νεκροτομή έδωσε επίσης ορισμένα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του θύματος.

Νέα στοιχεία προέκυψαν από τη νεκροτομή της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης, χωρίς όμως να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η προχωρημένη σήψη της σορού δεν επέτρεψε στους ειδικούς να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Από την εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις στο σώμα, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από στραγγαλισμό.

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει το ενδεχόμενο ασφυξίας, καθώς η κατάσταση της σορού δεν επέτρεψε ασφαλή αξιολόγηση. Στο πλαίσιο της έρευνας, ελήφθη δείγμα DNA από τα νύχια της γυναίκας, το οποίο θα εξεταστεί προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη που να υποδηλώνουν πιθανή πάλη πριν από τον θάνατό της.

Η νεκροτομή έδωσε επίσης ορισμένα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του θύματος. Πρόκειται για γυναίκα ύψους 1,61, 36 νούμερο παπούτσι ηλικίας 30 έως 35 ετών.

Η γυναίκα φαίνεται να είχε φάει περίπου μία ώρα πριν από τον θάνατό της.

Οι πληροφορίες αυτές αναμένεται να αξιοποιηθούν στην προσπάθεια ταυτοποίησής της, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, από την ανάλυση των δακτυλικών της αποτυπωμάτων, προέκυψε ότι το θύμα δεν ήταν σεσημασμένο.

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