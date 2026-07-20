Αλεξανδρούπολη: Νεκρή η 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 16χρονης στην Αλεξανδρούπολη, που άφησε την τελευταία της πνοή μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Θλίψη και οργή προκαλεί η τραγική κατάληξη 16χρονης μετά από κατανάλωση αλκοόλ sστην Αλεξανδρούπολη, με τις Αρχές να ερευνούν εντατικά τις τελευταίες κινήσεις της και την προέλευση του ποτού που κατανάλωσε.

Η νεαρή μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, που παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης, ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό πως η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας. Για την υπόθεση συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα.

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα

Μετά τον θάνατο της 16χρονης, οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών έχουν ενταθεί, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαδρομή που ακολούθησε η ανήλικη πριν από το περιστατικό, με τις Αρχές να εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της.

Παράλληλα, διερευνάται από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ που κατανάλωσε και αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες σχετικά με τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της προανάκρισης

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και την ολοκλήρωση της συλλογής αποδεικτικού υλικού. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ανήλικη και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, τυχόν ποινικές ευθύνες.

Η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της πρόσβασης των ανηλίκων σε αλκοολούχα ποτά και της ανάγκης αυστηρότερης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.