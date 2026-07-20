Κτηματογράφηση: Στον… αέρα και σε κίνδυνο περιουσίες στην Κρήτη – Στην Αθήνα οι δικηγόροι

Συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Τον κίνδυνο απώλειας περιουσιών, λόγω των σφαλμάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, υπογράμμισε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κατερίνα Κοσμαδάκη, με παρέμβασή της στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, ζητώντας τη συμπαράσταση του Σώματος στον αγώνα τον οποίο δίνουν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης.

Είχε προηγηθεί, την περασμένη Παρασκευή, Παγκρήτια Σύσκεψη στο Ρέθυμνο.

Το επόμενο βήμα θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, μέρα κατά την οποία οι δικηγόροι θα συναντηθούν στην Αθήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Το κυρίαρχο αίτημα που θα του θέσουν είναι να δοθεί παράταση -τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους- για τη διόρθωση των σφαλμάτων.

Όπως αποκάλυψε η κα Κοσμαδάκη, καθημερινά επικρατεί το “αδιαχώρητο” στα κτηματολογικά γραφεία, το κοινωνικό κλίμα είναι ήδη τεταμένο και η κατάσταση μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκτραχυνθεί. “Πολλά ακίνητα θα χαθούν” έτσι όπως είναι τα πράγματα, προειδοποίησε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο στέκεται στο πλευρό του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και των λοιπών επιστημονικών φορέων στον αγώνα που δίνουν, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των πολιτών.

Cretalive