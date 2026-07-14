Δημήτρης Σπυριδάκης – «Η Δαμασκηνιά» νέο τραγούδι

Δημήτρης Σπυριδάκης – «Η Δαμασκηνιά»

Η Spider Music παρουσιάζει τη νέα κυκλοφορία του Δημήτρη Σπυριδάκη, με τίτλο «Η Δαμασκηνιά», ένα αργό τραγούδι με έντονο κρητικό ηχόχρωμα, που συνδυάζει την αυθεντικότητα της κρητικής μουσικής παράδοσης με μια σύγχρονη αισθητική.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Αντώνης Ζαχαράκης, δημιουργώντας ένα έργο βαθιά λυρικό και συναισθηματικό, που μιλά για τη μνήμη, την αγάπη και τις ρίζες. Η ερμηνεία του Δημήτρη Σπυριδάκη, με τη χαρακτηριστική εκφραστικότητα που τον διακρίνει και τη στενή του σχέση με την κρητική μουσική, αποδίδει με σεβασμό και ευαισθησία το ύφος του τραγουδιού.

Το Official Lyric Video συνοδεύει ιδανικά την κυκλοφορία, αναδεικνύοντας τον ποιητικό χαρακτήρα των στίχων και προσκαλώντας το κοινό να ταξιδέψει μέσα από τη δύναμη της μουσικής και του λόγου.

Η «Δαμασκηνιά» κυκλοφορεί ψηφιακά από τη Spider Music και είναι διαθέσιμη σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, ενώ το Official Lyric Video είναι διαθέσιμο στο YouTube.

Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=JlytXTIG7JU

Η Δαμασκηνιά

Τραγούδι – Λαούτο: Δημήτρης Σπυριδάκης

Φωνητικά: Κωνσταντίνα Γωνιωτάκη, Μαρία Κυριακογιαννάκη, Αργύρης Έξαρχος, Μάκης Καραδελόγλου, Δημήτρης Σπυριδάκης

Πιάνο: Ελένη Αλεξαντωνάκη

Κλαρίνο: Βασίλης Μπαλογιάννης

Κιθάρες: Αργύρης Έξαρχος

Τύμπανα – Κρουστά: Αντώνης Ζαχαράκης

Ενορχήστρωση – προγραμματισμός: Αντώνης Ζαχαράκης

Ηχογράφηση – Μίξη ήχου – Digital mastering: Τάκης Αργυρίου