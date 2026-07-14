Λασίθι:Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας» θα παραμείνει ανοιχτό και τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Σε κλίμα συνεργασίας η συνάντηση του Δημάρχου Μανώλη Μενεγάκη με τη Διοίκηση και τους προπονητές του ΝΟΑΝ

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας» θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, χωρίς να απαιτηθεί διακοπή της λειτουργίας του για εργασίες συντήρησης, εξυπηρετώντας απρόσκοπτα τους αθλητές, τα προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου (ΝΟΑΝ) και το κοινό.

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης με τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου (ΝΟΑΝ) κ. Γιώργο Γιανναδάκη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προπονητές του Ομίλου,

με αντικείμενο τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και τον προγραμματισμό των απαραίτητων εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κολυμβητηρίου, συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΝΟΑΝ κ. Γιώργος Γιανναδάκης, ο γραμματέας κ. Μάνος Μαρκάκης, η έφορος κολύμβησης κ. Μαρίνα Περάκη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρούλα Κοκκίνη, ενώ παραβρέθηκαν και οι προπονητές κ.κ. Μανώλης Τσαμπανάκης, Ανδρονίκη Μάζη, Φώτης Φωτάκης, Ελένη Καρδαμάκη και Μάνος Καμπανός.

Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του ΝΟΑΝ, ο οποίος αξιοποιεί διαχρονικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση για την ανάπτυξη της κολύμβησης και την προετοιμασία των αθλητών του, καθώς και τη σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας του κολυμβητηρίου κατά τη θερινή περίοδο, αποφασίστηκε, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Στέργιο Ατσαλάκη, οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης να πραγματοποιηθούν κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν η χρήση της εγκατάστασης είναι περιορισμένη.

Αναφορικά με την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της δημοτικής πισίνας κατά την προηγούμενη εβδομάδα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου διευκρινίζει ότι αυτή οφειλόταν αποκλειστικά σε τεχνικούς και προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού και της ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης.

Ειδικότερα, το τελευταίο διάστημα το Δημοτικό Κολυμβητήριο παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια εξυπηρετούσε καθημερινά περίπου 150 έως 200 παιδιά, φέτος ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε 300 έως 350. Παράλληλα,

η διεξαγωγή αγώνων καλλιτεχνικής κολύμβησης πριν από περίπου δύο εβδομάδες επέφερε πρόσθετη επιβάρυνση στο σύστημα επεξεργασίας του νερού, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί επαναρύθμιση της χημικής ισορροπίας και της χλωρίωσης της πισίνας. Για την πλήρη αποκατάσταση των προβλεπόμενων παραμέτρων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας χρειάστηκαν τρεις ημέρες εργασιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης δήλωσε:

«Η συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Αγίου Νικολάου είναι σταθερή και ουσιαστική. Με κοινό σχεδιασμό και υπευθυνότητα διασφαλίσαμε ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο “Γιώργος Μπίας” θα παραμείνει ανοιχτό και κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, χωρίς να επηρεαστεί η αθλητική

δραστηριότητα. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των αθλητών και όλων των χρηστών των εγκαταστάσεων, καθώς και η συνεχής στήριξη του αθλητισμού και της νέας γενιάς στον τόπο μας».