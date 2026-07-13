Tι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ -Πακέτο κοντά στα 2 δισ. και τελική ημερομηνία εκλογών

Εντείνονται οι συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα της ΔΕΘ και προετοιμάζονται οι προτάσεις του υπουργείου Οικονομικών που θα δοθούν στον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει και τις τελικές αποφάσεις.

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης βρίσκονται επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαία τάξη, ενώ αναζητούνται ουσιαστικά μέτρα για το στεγαστικό και την ακρίβεια.

ΔΕΘ: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και ο παράγοντας των πρόωρων εκλογών

Οι πρώτες κατευθύνσεις για την επικείμενη ΔΕΘ δόθηκαν από τα μέσα του καλοκαιριού, ώστε να υπάρχει χρόνος να μελετηθούν διαφορετικά σενάρια, αναλόγως την πορεία των εσόδων και τις επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ -Ιράν. Όμως, οριστικές αποφάσεις δεν πρέπει να αναμένονται πριν το τέλος Αυγούστου, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, καθώς κάθε χρόνο ο οριστικός κατάλογος με τα μέτρα και το περιεχόμενο της ομιλίας του διαμορφώνονται λίγο πριν την άνοδο στη Θεσσαλονίκη. Φέτος υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω.

Το ανοιχτό σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο. Σε περίπτωση που ο κ. Μητσοτάκης πατήσει το κουμπί για κάλπες στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου, εκτιμάται πως θα διαφοροποιηθεί εν μέρει και το μείγμα των μέτρων που θα ανακοινωθούν. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν αποκομίζει άμεσα δημοσκοπικά οφέλη όταν ανακοινώνει τα μέτρα, αλλά, όταν οι πολίτες τα αισθάνονται στην τσέπη τους, στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών είναι ανοιχτό να ανακοινωθούν και άμεσες παρεμβάσεις, όχι μόνο η οικονομική πολιτική του 2027. Μ’ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται και τα βασικά χαρακτηριστικά βάση των οποίων θα γίνει η τελική αξιολόγηση των μέτρων, στα οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος εφαρμογής τους. Επίσης, εξετάζεται οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα απευθύνονται και κατ’ επέκταση ο αριθμός των δικαιούχων.

Πακέτο άνω των 1,5 δισ. ευρώ στο τραπέζι -Όλα κρίνονται από τον δημοσιονομικό χώρο

Όλα εξαρτώνται από τον δημοσιονομικό χώρο που θα εξασφαλιστεί και τις διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν με βάση τον κανόνα για την οροφή δαπανών. Είναι σίγουρο ότι το τελικό «πακέτο» θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, με το αισιόδοξο σενάριο να αφορά ένα ποσό κοντά στα 2 δισ. ευρώ. Κλειδί για το τελικό ποσό είναι η πορεία του τουρισμού και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, αλλά και οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που πήρε νέα διάσταση μετά την παραβίαση της εκεχειρίας και την επανέναρξη των πυραυλικών επιθέσεων.

Νέα φορολογική ανάσα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις -Όλα τα μέτρα που εξετάζονται

Στο «μπλοκάκι» του υπουργείου Οικονομικών και του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκονται σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς η κυβέρνηση θέλει να κλείσει μέτωπα ενόψει των εκλογών. Εξετάζεται η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία σήμερα ανέρχεται στο 80% για τις επιχειρήσεις και στο 55% για τους επαγγελματίες. Ξεχωριστή συζήτηση γίνεται για το τεκμαρτό εισόδημα όπου αναμένονται αλλαγές, χωρίς οριστική κατάργηση, καθώς αποφέρει σημαντικά έσοδα.

Επίσης, στο τραπέζι είναι νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών που θα μειώσουν τα βάρη και θα κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις προσλήψεις, όπως και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Ανοιχτή, από ορισμένες πηγές, είναι νέα παρέμβαση σε επιμέρους φόρους, επιβεβαιώνοντας το κυβερνητικό αφήγημα για μόνιμες παρεμβάσεις που ενισχύουν το εισόδημα, ενώ δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ ότι ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί το 2027 σε υψηλότερο ποσό από το στόχο των 950 ευρώ που ήταν η προεκλογική δέσμευση το 2027. Στον κατάλογο των υπό εξέταση μέτρων περιλαμβάνονται και νέες διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ και παρεμβάσεις στο στεγαστικό που αποτελεί ένα από τα δύο βασικά αγκάθια μαζί με την ακρίβεια, με πιθανό ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πιο ευέλικτα κριτήρια.

ΠΗΓΗ: http://iefimerida.gr