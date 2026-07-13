Διακοπές ρεύματος στην Κρήτη την Τρίτη 14 Ιουλίου – Αναλυτικά οι περιοχές και οι ώρες

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, σε περιοχές του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, λόγω εργασιών συντήρησης, κατασκευής και λειτουργίας του δικτύου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Στον Δήμο Ηρακλείου, από τις 07:30 έως τις 14:30, η ηλεκτροδότηση θα διακοπεί στην περιοχή των Βασιλειών και ειδικότερα στην οδό Γιούχτα, λόγω εργασιών λειτουργίας.

Από τις 08:00 έως τις 10:00 θα επηρεαστούν τα χωριά Πολυθέα, Λύττος, Κασταμονίτσα, Αμαριανό, Πηγή, Καρουζανά και Καρδουλιανός, στους Δήμους Αρχανών-Αστερουσίων και Μινώα Πεδιάδας.

Στην ίδια διακοπή περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του Ιωάννη Βογιατζάκη και του Νικολάου Δαμιανάκη στον επαρχιακό δρόμο Καστελίου, το ενοικιαζόμενο κατάλυμα Marilidia House, καθώς και τμήματα των οδών Καλλέργη και 25ης Μαρτίου γύρω από το μανάβικο της Μαρίας Σκουλούδη. Οι εργασίες αφορούν τη συντήρηση του δικτύου.

Στον Δήμο Γόρτυνας, από τις 08:00 έως τις 15:00, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα μείνουν η επιχείρηση Μανώλης Χειμωνάκης και οι γύρω κατοικίες στο χωριό Λούρες, επί του επαρχιακού δρόμου Αγίου Θωμά-Λουρών, λόγω κατασκευαστικών εργασιών.

Το ίδιο χρονικό διάστημα θα σημειωθεί διακοπή και βορειοανατολικά των Λουρών, επηρεάζοντας τις κατοικίες της ευρύτερης περιοχής, λόγω εργασιών λειτουργίας.

Στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων, από τις 11:00 έως τις 13:00, προγραμματισμένη διακοπή για εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθεί στα χωριά Πυράθι, Αποσελέμης και Τεφέλι.

Στον Νομό Χανίων, από τις 08:00 έως τις 12:00, η ηλεκτροδότηση θα διακοπεί στα Περβόλια Σαρακίνας του Δήμου Κισσάμου, λόγω κατασκευαστικών εργασιών.

Στον Δήμο Χανίων, από τις 08:00 έως τις 15:00, θα επηρεαστεί η περιοχή των Αγίων Αποστόλων και ειδικότερα η ζώνη γύρω από το «Ξένιος Δίας», την οδό Τουρλινού και την οδό Αγίων Αποστόλων. Η διακοπή αφορά επίσης όλους τους κάθετους και παράπλευρους δρόμους.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, από τις 08:30 έως τις 15:00, χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν τα χωριά Χελιανά και Δόξαρο, καθώς και ο Κάμπος Δοξάρου, λόγω εργασιών κατασκευής.

Στον Δήμο Ιεράπετρας, από τις 08:00 έως τις 09:00, προγραμματισμένη διακοπή θα σημειωθεί στις περιοχές Περιστεράς, Καθαράδες και Κουτσουνάρι.

Από τις 08:00 έως τις 13:30 θα επηρεαστεί η περιοχή από το ξενοδοχείο Coriva έως την Κακή Σκάλα, καθώς και η ζώνη γύρω από τα θερμοκήπια του Βαγγέλη Κυδωνάκη, το πρώην ξενοδοχείο Πουπάκη, τον Άγιο Ιωάννη και τα Σχινοκάψαλα.

Νέα διακοπή προβλέπεται από τις 12:30 έως τις 13:30 στις περιοχές Περιστεράς, Καθαράδες και Κουτσουνάρι. Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις στην Ιεράπετρα συνδέονται με κατασκευαστικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ.