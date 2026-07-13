Γονιμότητα: η ενημέρωση δεν πρέπει να ξεκινά όταν εμφανιστεί το πρόβλημα

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία υπηρετεί τα τελευταία δέκα χρόνια η Institute of Life – IASO.

Η γονιμότητα δεν αφορά μόνο τα ζευγάρια που βρίσκονται ήδη στη διαδικασία να αποκτήσουν παιδί. Αφορά κάθε γυναίκα και κάθε άνδρα που θέλει να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να προστατεύσει την αναπαραγωγική του υγεία και να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές του για το μέλλον.

Ιδίως, δε, στη σύγχρονη εποχή όπου η τεκνοποίηση μετατίθεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και η υπογεννητικότητα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις, η έγκαιρη ενημέρωση αναδεικνύεται σε πολύτιμο εργαλείο πρόληψης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπογονιμότητα είναι πολύ συχνότερη από όσο πιστεύουν οι περισσότεροι και αφορά και τα δύο φύλα. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να συνοδεύεται από μύθους, ενοχές και καθυστερήσεις στην αναζήτηση επιστημονικής συμβουλής και καθοδήγησης. Κι όμως, ο χρόνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα. Όσο νωρίτερα υπάρχει σωστή ενημέρωση, τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες πρόληψης, έγκαιρης διερεύνησης και αξιοποίησης των σύγχρονων επιλογών που προσφέρει σήμερα η αναπαραγωγική ιατρική.

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία υπηρετεί τα τελευταία δέκα χρόνια η Institute of Life – IASO, το οποίο συμπληρώνει μία δεκαετία συνεχούς ανάπτυξης, επιστημονικής εξέλιξης και καινοτομίας στον χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η πορεία της Μονάδας χαρακτηρίζεται από διαρκείς επενδύσεις στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, υψηλού επιπέδου εργαστηριακές υποδομές, διεθνείς συνεργασίες και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με στόχο την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας σε κάθε άνθρωπο που αναζητά λύσεις για τη δημιουργία οικογένειας.

Σοφία Ταμβακάκη CMO Group IASO, Γιάννης Κωνσταντάκης Διευθυντής Institute of LIFE – IASO

Ωστόσο, για τους ανθρώπους της Μονάδας, η επιστημονική πρόοδος δεν εξαντλείται στις θεραπευτικές δυνατότητες. Εξίσου σημαντική κρίνεται η υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού. Η γνώση, άλλωστε, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη γονιμότητα, βοηθώντας τους να λάβουν αποφάσεις χωρίς φόβο και παραπληροφόρηση.

Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής της Institute of Life – IASO, Ιωάννης Κωνσταντάκης, η αναπαραγωγική ιατρική αποτελεί έναν τομέα που απαιτεί υψηλή εξειδίκευση, αυστηρή ποιότητα και διαρκή τεχνολογική εξέλιξη. Παράλληλα, τονίζει ότι κάθε σύγχρονη μονάδα που πρωταγωνιστεί στον χώρο έχει ευθύνη όχι μόνο να προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες, αλλά και να ενημερώνει, να εκπαιδεύει και να συμβάλλει στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης προς όφελος της κοινωνίας. «Η επιστημονική πρόοδος αποκτά πραγματική αξία όταν γίνεται προσβάσιμη και διαθέσιμη σε κάθε άνθρωπο», καταλήγει.

Παναγιώτης Ψαθάς, Μαιευτήρας Γυναικολόγος Ειδικός Αναπαραγωγής, Έυη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ιατρός αναπαραγωγής και ιδρυτικό στέλεχος της Μονάδας, Παναγιώτης Ψαθάς, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η γονιμότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με σιωπή ή φόβο. Αντίθετα, χρειάζεται να αποτελεί αντικείμενο ανοιχτής συζήτησης, βασισμένης στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να σχεδιάζει υπεύθυνα το μέλλον του και να γνωρίζει τις δυνατότητες που του προσφέρει η επιστήμη.

Δράση ενημέρωσης

Με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Γονιμότητας και τη συμπλήρωση δέκα ετών λειτουργίας, η Institute of Life – IASO επέλεξε να μεταφέρει αυτή τη γνώση έξω από τα όρια του ιατρείου. Στο Golden Hall πραγματοποίησε πρόσφατα δράση ενημέρωσης με τίτλο «Νοιάσου για τη Γονιμότητά σου», δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συνομιλήσουν με ιατρούς αναπαραγωγής, εμβρυολόγους και εξειδικευμένες μαίες για θέματα γυναικείας και ανδρικής γονιμότητας, πρόληψης της υπογονιμότητας, διατήρησης της γονιμότητας, κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού και σύγχρονων τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Στελέχη της Institute of LIFE – IASO

Η ανταπόκριση του κοινού ανέδειξε ότι η ανάγκη για αξιόπιστη ενημέρωση είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ. Πολλοί νέοι άνθρωποι αναζητούν επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες πριν ακόμη ξεκινήσουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, αντιλαμβανόμενοι ότι η γνώση αποτελεί σημαντικό σύμμαχο για τη λήψη συνειδητών αποφάσεων.

Αυτή άλλωστε είναι και η φιλοσοφία του Όμιλου ΙΑΣΩ, ο οποίος επενδύει διαχρονικά όχι μόνο στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, αλλά και σε δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και κοινωνικής προσφοράς. Όπως επισημαίνουν οι άνθρωποί του, η δημιουργία θετικού κοινωνικού αποτυπώματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής ενός σύγχρονου οργανισμού υγείας. Και επιμένουν ότι η γονιμότητα είναι υπόθεση ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρου σχεδιασμού.