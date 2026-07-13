Ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις: Έως 31 Αυγούστου οι προσφορές στην αγορά

Ώρα για αγορές! Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν επίσημα σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, και η αγορά κινείται ήδη σε ρυθμούς μεγάλων προσφορών, με τα είδη ένδυσης και υπόδησης να έχουν την τιμητική τους. Αν σχεδιάζετε τις αγορές σας μέχρι το τέλος Αυγούστου, δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τιμές, τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας και την Κυριακή που τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά.

Να αναφέρουμε ότι εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες πολλές επιχειρήσεις είχαν προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών, κυρίως σε προϊόντα ένδυσης και υπόδησης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών που αναζητούν συμφέρουσες αγορές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη της περιόδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.