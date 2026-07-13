Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του gov.gr wallet

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.

Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης Gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο. Με τον τρόπο αυτό, οι Έλληνες πολίτες με κοινά ενεργά διαβατήρια, μπορούν να το προσθέσουν στα διαθέσιμα έγγραφα της εφαρμογής και να το χρησιμοποιούν τόσο για ταυτοποίηση, όσο και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της χώρας. Εξαίρεση στα διαβατήρια που αποθηκεύονται στην εφαρμογή, αποτελούν τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι πολίτες μπορούν να εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet μέσω του wallet.gov.gr σε Android και iOs.

Το διαβατήριο αποτελεί το 13ο τρίτο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov.gr Wallet. Υπενθυμίζεται ότι είναι διαθέσιμα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, το myAuto με πληροφορίες οχημάτων, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους, η Ασφαλιστική Ικανότητα, τα Ζώα Συντροφιάς, οι βαθμοί στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών και ο Φάκελος Ακινήτου. Μέχρι σήμερα στην εφαρμογή έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί περισσότερα από 2.516.405 δελτία αστυνομικής ταυτότητας και 1.984.991 διπλώματα οδήγησης.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ.