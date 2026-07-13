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Τέλος οι ουρές στον e-ΕΦΚΑ: Ποιες συναλλαγές κάνουν πλέον online οι μη μισθωτοί

Από: ΠΚ team

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Από σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, τίθεται σε λειτουργία το υποσύστημα των μη μισθωτών ασφαλισμένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του e-ΕΦΚΑ, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του φορέα.

Από σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, τίθεται σε λειτουργία το υποσύστημα των μη μισθωτών ασφαλισμένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του e-ΕΦΚΑ, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του φορέα.

Από τις 14:30 ενεργοποιούνται σταδιακά νέες και αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους εύκολα, γρήγορα και εξ αποστάσεως.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες είναι οι εξής:

– Εγγραφή/Επανεγγραφή

– Λήξη ασφάλισης

– Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

– Αίτηση μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ

– Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

– Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών

– Προβολή και εκτύπωση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση

– «Δικαιώματα»

– «Υποχρεώσεις» ασφάλισης

Τα επόμενα βήματα

Η ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού συστήματος συνεχίζεται με την ενεργοποίηση δύο ακόμη ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026: Υπηρεσία προαιρετικής υπαγωγής στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης ή/και εφάπαξ παροχών.

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026: Υπηρεσία μεταβολής δραστηριότητας.

Στόχος ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η λειτουργία των νέων υπηρεσιών αποτελεί μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και έχει ως βασικούς στόχους τη μείωση της ανάγκης φυσικής παρουσίας των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες του φορέα, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

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