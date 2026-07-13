Δημητριάδης: Με σιωπή απαντά το Μαξίμου στον «όρκο σιωπής» του

Οι δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού πυροδοτούν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, με το ΠαΣοΚ να μιλά για εκβιαστικά μηνύματα και να προαναγγέλλει λογοδοσία.

Με έκδηλη αμηχανία και έντονο προβληματισμό για τα μηνύματα που επεχείρησε να εκπέμψει ο εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου των υποκλοπών, αντιμετωπίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα λεγόμενα του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού και ανιψιού του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Επισήμως, η κυβερνητική ηγεσία αποφεύγει κάθε σχόλιο για τους ισχυρισμούς του κ. Δημητριάδη που αφήνουν, κατά γενική ομολογία, πολλαπλώς εκτεθειμένη ηγεσία του Μεγάρου Μαξίμου για το τεράστιο ζήτημα των των παράνομων παρακολουθήσεων στελεχών της κυβέρνησης, πολιτικών αντιπάλων της, δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων της δημόσιας ζωής.

Ειδικότερα, οι αναφορές του πρωθυπουργικού ανιψιού ότι επέλεξε να δεχτεί εκείνος τη σφαίρα για να μην πληγεί το «αφεντικό», δηλαδή ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θεωρείται από πολλές πλευρές στο εσωτερικό της κυβέρνησης ως παραδοχή του σκανδάλου, αλλά και της εμπλοκής στην υπόθεση της ανώτατης κυβερνητικής ηγεσίας.

Σε συνδυασμό με την παραδοχή του ότι διατηρούσε σχέσεις με τον υπόκοσμο των φυλακών, δεν είναι λίγοι εκείνοι που παραλληλίζουν τα μηνύματα που έστειλε με συμπεριφορές επικράτησης του νόμου της σιωπής.

Το γεγονός μάλιστα, ότι ο πρώην γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού να μιλήσει μετά την άρνηση της νεοδημοκρατικής πλειοψηφίας επιτροπής θεσμών και διαφάνειας της Βουλής να τον καλέσει για να δώσει εξηγήσεις. Εκτιμάται από βουλευτές ότι ενίσχυσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας από το οποίο διακατέχεται ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Επιπλέον μεγάλη εντύπωση και πολλές συζητήσεις προκάλεσε στα «γαλάζια» παρασκήνια η προσπάθεια του να εμφανιστεί ως αυθεντικός κληρονόμος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

«Θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», λέει το ΠαΣοΚ

Το ΠαΣοΚ αντέδρασε με ιδιαίτερα οξύ τρόπο στη συνέντευξη του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, για την υπόθεση των υποκλοπών.

Στην ανακοίνωσή του υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι:

Ο Δημητριάδης «συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον πρωθυπουργό, εκθέτοντάς τον βαρύτατα» και ότι οι δηλώσεις του αναδεικνύουν, κατά το ΠαΣοΚ, τη συγκάλυψη της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων.

Οι αναφορές του περί «αυταπάρνησης» και «αυτοθυσίας», ότι δηλαδή δεν πρόκειται να μιλήσει περισσότερο για την υπόθεση, συνιστούν «ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη», καθώς –σύμφωνα με το κόμμα– τον εμφανίζουν ως «ενορχηστρωτή» των παράνομων παρακολουθήσεων.

Επισήμανε ακόμη ότι ο χαρακτηρισμός του πρωθυπουργού ως «αφεντικό» από τον Δημητριάδη δείχνει, κατά την εκτίμησή του, τον τρόπο λειτουργίας του Μεγάρου Μαξίμου.

Το ΠαΣοΚ υποστήριξε επίσης ότι η επίθεση του Δημητριάδη στον Νίκο Ανδρουλάκη αποκαλύπτει φόβο ότι, σε περίπτωση εκλογικής νίκης του, «θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη”. Το ΠαΣοΚ υποστήριξε επίσης ότι η επίθεση του Δημητριάδη στον Νίκο Ανδρουλάκη αποκαλύπτει φόβο ότι, σε περίπτωση εκλογικής νίκης του, «θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη”.