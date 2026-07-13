«Μπλόκο» φον ντερ Λάιεν στα social media: Τέλος για τα παιδιά κάτω των 13 ετών

Τι είπε η πρόεδρος της ΕΕ σε συνέντευξη Τύπου για τα νέα μέτρα περιορισμού πρόσβασης των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα – Οι πρώτες αντιδράσεις, πώς θα επαληθεύεται η ηλικία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου τα βασικά σημεία μιας νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας για την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο, με έμφαση στους ηλικιακούς περιορισμούς στα κοινωνικά δίκτυα.

«Τα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένους κανόνες που να τα προστατεύουν ανάλογα με την ηλικία τους. Γι’ αυτό θα προτείνουμε σύντομα νέα μέτρα για περιορισμούς στην πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα με βάση την ηλικία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει νέο πακέτο μέτρων για ηλικιακούς περιορισμούς στα social media μετά το καλοκαίρι.

Κεντρικό εργαλείο της νέας πρωτοβουλίας θα είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εφαρμογής (EU-wide app) για επαλήθευση ηλικίας (age verification) που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες.

Τα κύρια σημεία της πρότασης:

Απαγόρευση πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 13 ετών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξαιρέσεις θα επιτρέπονται μόνο με γονική συναίνεση και επίβλεψη, καθώς και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής εφαρμογής (EU-wide age verification tool) για την επαλήθευση ηλικίας, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες.

Η πρόταση θα παρουσιαστεί επίσημα μετά το καλοκαίρι, αφού προηγηθεί διαβούλευση με πλατφόρμες, γονείς και ειδικούς.

Η φον Ντερ Λάιεν συνέδεσε την πρωτοβουλία με την ευρύτερη στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαδικτυακής κακοποίησης παιδιών, τονίζοντας ότι «πρέπει να προστατεύσουμε την επόμενη γενιά χωρίς να θυσιάσουμε τις θεμελιώδεις αξίες μας».

Αντιδράσεις

Η ανακοίνωση αναμένεται να προκαλέσει έντονη συζήτηση. Ενώ πολλοί γονείς και οργανώσεις προστασίας παιδιών την υποδέχονται θετικά, οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων και τεχνολόγοι εκφράζουν ήδη ανησυχίες για πιθανή μαζική συλλογή δεδομένων, πιθανή παραβίαση ιδιωτικότητας και τεχνικές δυσκολίες στην υλοποίηση.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο που η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της για μεγαλύτερο έλεγχο του ψηφιακού χώρου.

Μέθοδοι επαλήθευσης

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο με ποιον τρόπο θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας. Ανάμεσα σε όσα συζητούνται είναι:

eIDAS 2.0 (το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι ταυτότητας) – σύνδεση με επίσημο έγγραφο ταυτότητας.

Βιομετρικά δεδομένα (π.χ. σάρωση προσώπου) σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη για εκτίμηση ηλικίας (age estimation), χωρίς αποθήκευση των δεδομένων.

Γονική εξουσιοδότηση για μικρότερα παιδιά (μέσω της ίδιας εφαρμογής).

Εκπαιδευτικοί λογαριασμοί για σχολεία (χωρίς πλήρη επαλήθευση).

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι στόχος είναι η διαδικασία επαλήθευσης να είναι αποκεντρωμένη και να μην αποθηκεύονται ευαίσθητα δεδομένα στις πλατφόρμες (zero-knowledge proof – αποδεικνύεις μόνο ότι είσαι πάνω από 13 χωρίς να δείχνεις τα στοιχεία σου).

Ωστόσο, πολλοί ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία ότι μια τέτοια διαδικασία θα οδηγήσει σε μαζική συλλογή βιομετρικών δεδομένων.

Παράλληλα τονίζουν ότι η επαλήθευση ηλικίας με χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει μεγάλα ποσοστά λάθους (ιδίως σε εφήβους).