Ζωνιανά: «Άγρια» επίθεση σε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ – Περικύκλωσαν τους εργαζόμενους και έσπασαν τα οχήματά τους

Ένταση σημειώθηκε στα Ζωνιανά, όταν άγνωστοι φέρεται να επιτέθηκαν σε συνεργείο εργολάβου που εκτελούσε για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ εργασίες αντικατάστασης συμβατικών μετρητών με ψηφιακούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GOODnet.gr, το συνεργείο μετέβη στο χωριό προκειμένου να συνεχίσει τις εργασίες που είχαν αρχίσει τις προηγούμενες ημέρες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ομάδα ατόμων προσέγγισε τους εργαζομένους και περικύκλωσε τα οχήματά τους με περίπου δέκα αυτοκίνητα. Οι άγνωστοι φέρονται να κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του συνεργείου και να προκάλεσαν φθορές, σπάζοντας τζάμια οχημάτων του εργολάβου.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός εργαζομένου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος με ψηφιακούς σε ολόκληρη τη δημοτική ενότητα.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα του επεισοδίου παραμένουν υπό διερεύνηση.