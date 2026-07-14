Σε ρυθμούς ρεκόρ το «Νίκος Καζαντζάκης»: Πάνω από 60.000 επιβάτες και έως 400 πτήσεις την ημέρα!

Σε ρυθμούς κορύφωσης λειτουργεί πλέον το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρετώντας καθημερινά πάνω από 55.000 επιβάτες ενώ τα Σαββατοκύριακα ο αριθμός ξεπερνά τις 60.000

Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες την ημέρα και έως 400 πτήσεις, ημερησίως τα Σαββατοκύριακα συνθέτουν την εικόνα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο λειτουργεί πλέον σε ρυθμούς υψηλής τουριστικής κίνησης. Ο Ιούλιος καταγράφει αυξημένες αφίξεις, ενώ όλα δείχνουν ότι ο Αύγουστος θα είναι ακόμη πιο απαιτητικός για τη μεγαλύτερη αεροπορική πύλη της Κρήτης.

«Έχουμε μπει πλέον στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Βρισκόμαστε στα μέσα περίπου Ιουλίου και ήδη τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μήνας κινείται ανοδικά για το αεροδρόμιο Ηρακλείου “‘Νικος Καζαντζάκης”.

Από την αρχή του Ιουλίου έχουν καταγραφεί 27.650 αφίξεις επιβατών εσωτερικού, παρουσιάζοντας αύξηση 3,7%, ενώ στις αφίξεις εξωτερικού καταγράφηκαν 224.643 επιβάτες, με αύξηση 4,2%. Συνολικά, οι διακινούμενοι επιβάτες πλησιάζουν τις 500.000, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2025, που ήταν χρονιά-ρεκόρ για το αεροδρόμιο Ηρακλείου», δήλωσε στη “Ν.Κ.” ο Ιάκωβος Ουρανός, Αερολιμενάρχης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιβατική κίνηση διαμορφώνεται ανάλογα με την ημέρα. Τα Σαββατοκύριακα, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, έχουν ήδη ξεπεραστεί οι 60.000 διακινούμενοι επιβάτες ημερησίως. Κατά μέσο όρο, αυτή την περίοδο το αεροδρόμιο εξυπηρετεί τουλάχιστον 55.000 διακινούμενους επιβάτες την ημέρα.

Τα Σαββατοκύριακα πραγματοποιούνται περίπου 400 πτήσεις ημερησίως. Η πλειονότητα αφορά πτήσεις εξωτερικού, ενώ στον συνολικό αριθμό περιλαμβάνονται και οι πτήσεις εσωτερικού, οι οποίες είναι σαφώς λιγότερες.

Όπως επισήμανε, η Γερμανία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά για το αεροδρόμιο Ηρακλείου. « Για τον μήνα Ιούνιο καταγράφηκαν περίπου 168.000 επιβάτες από τη Γερμανία, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000, η Γαλλία με 58.000, η Πολωνία με 45.000 και η Ολλανδία με 30.000 επιβάτες.

Το Ισραήλ επανέρχεται δυναμικά, καθώς μετά τις ακυρώσεις πτήσεων που είχαν σημειωθεί στην αρχή της τουριστικής περιόδου λόγω του πολέμου, πλέον εκτελούνται αρκετές πτήσεις. Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, οι πέντε μεγαλύτερες αγορές παραμένουν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Πολωνία. Παράλληλα, τον Ιούνιο καταγράφηκε σημαντική αύξηση επιβατών από τη Ρουμανία, οι οποίοι έφτασαν τους 25.306», ανέφερε ο κ. Ουρανός.

Σε ό,τι αφορά τον Ιούνιο, σημειώθηκε μικρή μείωση 1,4% στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στις αφίξεις εξωτερικού καταγράφηκε αύξηση κοντά στο 2%. Η συνολική επιβατική κίνηση του μήνα διαμορφώθηκε σε περίπου 1,43 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες.

« Για το πρώτο εξάμηνο του έτους, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6%, φτάνοντας τα 3,7 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες. Οι αφίξεις εξωτερικού ανήλθαν σε περίπου 1,5 εκατομμύριο, παρουσιάζοντας αύξηση 7%.

Καθώς πλησιάζουμε στον Αύγουστο, η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί. Ήδη κάποιες ημέρες του Ιουλίου, όπως η Τετάρτη που πέρασε, καταγράφηκαν σχεδόν 400 πτήσεις, εικόνα που παραπέμπει σε ημέρα αιχμής του Αυγούστου. Εκτιμάται ότι τον Αύγουστο οι ημερήσιες πτήσεις θα ξεπεράσουν τις 400, ενώ οι διακινούμενοι επιβάτες θα υπερβαίνουν τις 63.000 ημερησίως», πρόσθεσε ο Αερολιμενάρχης Ηρακλείου.

Όσον αφορά την επιβατική κίνηση, το αεροδρόμιο όπως επισήμανε, έχει πλέον υπερβεί τις δυνατότητες και τη χωρητικότητα για την οποία είχε σχεδιαστεί.

«Εκτιμώ ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Πιστεύω ότι τόσο ο Σεπτέμβριος όσο και ο Οκτώβριος θα κινηθούν σε πολύ καλά επίπεδα. Βεβαίως, ο τουρισμός επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όμως με τα μέχρι σήμερα δεδομένα και την πορεία της φετινής σεζόν, θεωρώ ότι θα μιλάμε για μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ», κατέληξε ο κ. Ουρανός.

Γιώργος Σφακιανάκης, πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

«Η φετινή σεζόν εξελίσσεται με δυσκολίες, καθώς, όπως έχουμε επισημάνει και άλλες φορές, η ακρίβεια έχει αλλάξει τη συμπεριφορά των τουριστών. Οι επισκέπτες δεν προχωρούν πλέον σε έγκαιρες κρατήσεις, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Οι οικονομικές επιπτώσεις των δύο πολέμων έχουν επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, με αποτέλεσμα να αναζητούν συνεχώς πιο οικονομικές επιλογές. Έτσι, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (last minute) αποτελούν πλέον βασικό χαρακτηριστικό της φετινής περιόδου», δήλωσε στη “Ν.Κ.” ο Γιώργος Σφακιανάκης, Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Όπως επισήμανε, πολλές ξενοδοχειακές μονάδες προχωρούν σε προωθητικές ενέργειες και προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις, ενώ η αγορά κινείται βήμα-βήμα. Οι εκπτώσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε ξενοδοχειακής μονάδας, κυμαίνονται από 10% έως και 30%.

«Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία το τελευταίο διάστημα δεν είναι στα επίπεδα που θα θέλαμε, καθώς καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο», κατέληξε ο κ. Σφακιανάκης.