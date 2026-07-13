Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Δήμου Μαλεβιζίου – Δαίδαλος Α.Ε. για την ενίσχυση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση για την ενίσχυση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τον Πρόεδρο της Δαίδαλος Α.Ε., Κώστα Φασουλάκη. Η σύμβαση προβλέπει την πρόσληψη οκτώ εργαζομένων, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη λειτουργία της υπηρεσίας και θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Μενέλαος Μποκέας αναφέρθηκε στην εξαιρετική σχέση συνεργασίας που διατηρεί ο Δήμος με τη Δαίδαλος Α.Ε. και τον Πρόεδρό της Κώστα Φασουλάκη, επισημαίνοντας ότι η διαχρονική στήριξη της εταιρείας αποτελεί αρωγό στην προσπάθεια αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η συγκεκριμένη συνεργασία έρχεται να καλύψει αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενισχύοντας την εύρυθμη λειτουργία της και αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις.