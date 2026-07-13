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Χανιά:Συνελήφθη άτομο για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης Εντοπίστηκε θερμοκήπιο με -103- δενδρύλλια

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης για ακόμα μία υπόθεση καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης

Σε συνέχεια του από 24.07.2025 Δελτίου Τύπου μας σχετικά με τον εντοπισμό φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης αποτελούμενη από -640- δενδρύλλια,

σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου και τη σύλληψη 46χρονου ημεδαπού, από τη συνεχιζόμενη αστυνομική προανάκριση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και την εργαστηριακή εξέταση των ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή ακόμα ενός

60χρονου ημεδαπού σε βάρος του οποίου εκδόθηκε Ένταλμα Σύλληψης της κας. Ανακρίτριας του Α΄ Ανακριτικού Γραφείου Πρωτοδικών Χανίων.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης προέκυψε ότι ο 60χρονος δραστηριοποιείται εκ νέου στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Κατόπιν τούτου σήμερα (13.07.2026) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με συνδρομή Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 60χρονος, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Εκατό τρία (103) δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής- θερμοκηπιακής καλλιέργειας ύψους έως 2,5 μέτρων,
• Μια (1) φορητή ηλεκτρονική συσκευή τύπου τάμπλετ,
• Δυο (2) κινητά τηλέφωνα,

• Εξοπλισμός καλλιέργειας των δενδρυλλίων (πριόνι, ξυλοκοπτικό, ψεκαστήρα, ανεμιστήρα),
• Μία (1) ζυγαριά ακριβείας,
• Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Αρχή.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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Team Πολ. Κρήτης
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