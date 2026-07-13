Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων

Αύριο 14/07, με τον Χορευτικό Όμιλο Χανίων «Ο Ψηλορείτης» & τον Σύλλογο Ποντίων Χανίων «Η Ρωμανία»

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Η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 5η χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα Χανίων.

Αύριο, Τρίτη 14/07/2026, στις 20.00, o Χορευτικός ‘Όμιλος Χανίων «Ο Ψηλορείτης» και ο Σύλλογος Ποντίων Χανίων «Η Ρωμανία», παρουσιάζουν τη «Στράτα αδερφική της Κρήτης & του Πόντου», ένα αδελφικό αντάμωμα των Κρητών με τους αδερφούς Ποντίους. Δύο πυλώνες της ελληνικής ταυτότητας και παράδοσης συναντιούνται και πλημμυρίζουν το Ενετικό Λιμάνι και την Παλιά Πόλη με ήχους και χρώματα της Κρήτης και του Πόντου.

Η Παραδοσιακή Στράτα θα ξεκινήσει από το Νεώριο Μόρο. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γυαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η Πλατεία του Ι. Μ. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου (Μητρόπολη) Χανίων.

Για μία ακόμη εβδομάδα, τα μέλη των Παραδοσιακών Συλλόγων θα μεταδώσουν στους χιλιάδες επισκέπτες, που θα παρευρεθούν, μια εμπειρία βγαλμένη από τη παράδοση του τόπου.

Το δρώμενο θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη για τους επόμενους μήνες, με στόχο να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, μέσα από την παράδοση, την ενδυματολογική κληρονομιά και τις μοναδικές μουσικοχορευτικές και φωνητικές ικανότητες των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων.