ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή με τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Θέματα που αφορούν τη στήριξη του πολύπλευρου έργου της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου συζήτησαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου στην Αντιπεριφέρεια Χανίων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής.

Στη συνάντηση του Σεβασμιότατου με τον κ. Καλογερή, η οποία ακολούθησε τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, επιβεβαιώθηκε η βούληση της Περιφέρειας Κρήτης να στηρίξει το έργο που επιτελεί η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.
Στα πλαίσια αυτά ο Αντιπεριφερειάρχης υποσχέθηκε κάθε τεχνική συνδρομή προκειμένου να συντηρηθούν και να αξιοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία της Μητρόπολης, προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού και ποιμαντορικού της έργου.

Ο κ. Καλογερής ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη για την επίσκεψη και τον διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης και οι υπηρεσίες της θα συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν την προσπάθειά του, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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