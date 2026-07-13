Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή με τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο

Θέματα που αφορούν τη στήριξη του πολύπλευρου έργου της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου συζήτησαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου στην Αντιπεριφέρεια Χανίων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής.

Στη συνάντηση του Σεβασμιότατου με τον κ. Καλογερή, η οποία ακολούθησε τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, επιβεβαιώθηκε η βούληση της Περιφέρειας Κρήτης να στηρίξει το έργο που επιτελεί η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Στα πλαίσια αυτά ο Αντιπεριφερειάρχης υποσχέθηκε κάθε τεχνική συνδρομή προκειμένου να συντηρηθούν και να αξιοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία της Μητρόπολης, προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού και ποιμαντορικού της έργου.

Ο κ. Καλογερής ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη για την επίσκεψη και τον διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης και οι υπηρεσίες της θα συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν την προσπάθειά του, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.