ΚΡΗΤΗ

Πολύ Υψηλός κίνδυνος Πυρκαγιάς στις Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για τις Π.Ε. Ηρακλείου & Λασιθίου, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 (πολύ υψηλός).

Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις ανωτέρω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν όψει του επαπειλούμενου κινδύνου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 9/24 Πυροσβεστικής Διάταξης, απαγορεύεται:
• η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων, κ.λπ.

• η χρήσης πυρός στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση (θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών, κ.λπ.)
• το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών,

• η εκτέλεση θερμών εργασιών (συγκόλληση, τροχός κοπής, κ.ά.),
• η χρήση υπαίθριων ψησταριών οποιουδήποτε καυσίμου,
• η χρήση αερομεταφερόμενων ιπτάμενων φαναριών ή αερόστατων (Sky Lanterns),
• η χρήσης ειδών πυροτεχνίας, όπως και

• η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων & οχημάτων, ως εξής:

Για την Π.Ε. Ηρακλείου:
1. Δάσος Σύμης, Δήμου Βιάννου
2. Δάσος Ρούβα – Ζαρού, Δήμου Γόρτυνας και Δήμου Φαιστού

3. Δάσος Κουδουμά, Δήμου Γόρτυνας
4. Δάσος Κέρης, Δήμου Μαλεβιζίου

5. Δάσος Φουρνί, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων
6. Δάσος Γιούχτα, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

7. Δάσος Επανωσήφη, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων
Για την Π.Ε. Λασιθίου:

1. Αζιλακόδασος, Δήμου Αγίου Νικολάου
2. Δάσος Βαθύ, Δήμου Αγίου Νικολάου

3. Δάσος Θρυπτής, Δήμου Ιεράπετρας
4. Δάσος Καλού Χωριού, Δήμου Αγίου Νικολάου & Μεσελέρων, Δήμου Ιεράπετρας

5. Δάσος Σελάκανου, Δήμου Ιεράπετρας
6. Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δήμου Αγίου Νικολάου
7. Δάσος Κρούστα, Δήμου Αγίου Νικολάου

8. Φοινικόδασος Βάι, Δήμου Σητείας (καθημερινά 22:00 – 06:00)

Τα όρια των παραπάνω περιοχών στις οποίες ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης, απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες που συντάχθηκαν σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δασών Κρήτης και αναρτώνται: https://www.crete.gov.gr/chartes-politikis-prostasias/

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις στους παραβάτες των ανωτέρω, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και κοινοποιούνται οι παραβάσεις στην αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες (π.χ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π.: https://civilprotection.gov.gr/xartis
Οδηγίες προστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies
Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
1591 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
100 ΕΛΑΣ
108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
166 ΕΚΑΒ

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