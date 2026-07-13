Ηράκλειο: Απολογείται η 42χρονη που κατηγορείται για βασανιστήρια με μπαλτά

Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογείται σήμερα (13/7) η 42χρονη Ρουμάνα, η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μπαλτά σε 55χρονη Ρωσίδα, κόβοντάς της τα μαλλιά και κακοποιώντας τη με φρικτό τρόπο.

Η 42χρονη είχε νοσηλευθεί για λίγες ημέρες στην Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, από όπου έλαβε εξιτήριο και στη συνέχεια επέστρεψε στα κρατητήρια Ηρακλείου. Εναντίον της εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την πρωτοφανή υπόθεση βασανισμού της 55χρονης γυναίκας, η οποία έχει προκαλέσει σοκ.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε εντελώς τυχαία. «Όλα ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου από μια καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κινητό βίντεο που κατέγραφαν σκηνές ακραίας κακοποίησης, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά, αν ήταν εν ζωή ή πού βρισκόταν» αναφέρει το τοπικό σάιτ.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της παθούσας, με αποτέλεσμα τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, οι αστυνομικοί να βρουν τη 55χρονη σε κατοικία στην οδό Ερωφίλης. Έφερε εμφανή τραύματα, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι στο κεφάλι της είχαν απομείνει ελάχιστες τούφες μαλλιών.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου όπου περιέγραψε όσα βίωσε επί περίπου 30 ημέρες. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όπως αναφέρει το cretalive.gr, δεχόταν επανειλημμένα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ανέφερε ότι η 42χρονη την είχε δέσει και με καλώδιο αλλά κατάφερε να λυθεί και να διαφύγει.

Η 42χρονη είναι γνώριμη των Αρχών, καθώς στο παρελθόν λειτουργούσε παράνομο οίκο ανοχής στην Αθήνα, ο οποίος είχε σφραγιστεί επανειλημμένα από τον δήμο Αθηναίων. Στις 19 Μαΐου 2017 είχε συλληφθεί μαζί με δύο ακόμη άτομα για παραβίαση της σφράγισης και συνέχιση της λειτουργίας του οίκου.

Κατά την αστυνομική έρευνα κατασχέθηκαν ο μπαλτάς που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με κηλίδες αίματος, μία τούφα μαλλιών πιθανότατα από το θύμα, ένα σπασμένο ξύλινο κοντάρι και κινητά τηλέφωνα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί η ακριβής σχέση μεταξύ των δύο γυναικών και τα κίνητρα πίσω από τις φρικιαστικές πράξεις.