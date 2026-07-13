Χανιά:Ανακοίνωση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΤΑΝΑΠ – SAMARIA, στο πλαίσιο πληθώρας, πρόσφατων, δημοσιευμάτων που αφορούν στην εταιρεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. – SAMARIA

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. – SAMARIA, με αφορμή το πλήθος των δημοσιευμάτων και των ανυπόστατων φημών που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σε βάρος της εταιρείας, οφείλει να τοποθετηθεί δημοσίως.

Το πλήθος αυτό των δημοσιευμάτων και οι αβάσιμες φήμες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και διακινούνται από θεσμικούς και μη φορείς πλήττουν συστηματικά τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας μας. Η επιμονή, η έκταση και ο χρονισμός τους μας οδηγούν να διερωτηθούμε αν, τελικά, αυτός ακριβώς είναι ο πραγματικός στόχος, δηλαδή η στοχευμένη υπονόμευση του κύρους μιας υγιούς, κερδοφόρας και ιστορικής κρητικής επιχείρησης με απώτερο σκοπό και στόχο την απαξίωσή της.

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, με απόλυτη σαφήνεια, ότι οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια θα πέσει στο κενό. Η φήμη και η αξιοπιστία μιας εταιρείας που λειτουργεί αδιάλειπτα επί 46 χρόνια, προωθώντας την κρητική ποιότητα σε ολόκληρο τον κόσμο,

δεν πλήττεται από αυθαίρετες ερμηνείες, από ατεκμηρίωτα δημοσιεύματα και δηλώσεις. Χτίστηκε με δουλειά, συνέπεια και σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές, στους εργαζομένους και στην τοπική κοινωνία — και ακριβώς γι’ αυτό παραμένει αλώβητη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να υπηρετεί με προσήλωση το συμφέρον της εταιρείας και του συνόλου των μετόχων της, με πλήρη επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. – SAMARIA