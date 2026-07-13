Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 42χρονη για τα βασανιστήρια με τον μπαλτά

Μετά την απολογία της στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου

Την προσωρινή κράτηση της 42χρονης Ρουμάνας, η οποία κατηγορείται ότι έκοψε με μπαλτά τα μαλλιά 55χρονης Ρωσίδας και τη βασάνιζε για περίπου έναν μήνα, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, αποφάσισαν μετά την απολογία της, ανακρίτρια και εισαγγελέας Ηρακλείου.

Η 42χρονη που για κάποιες ημέρες χρειάστηκε να νοσηλευθεί στην Ψυχιατρική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στα κρατητήρια Ηρακλείου καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος της για την πρωτοφανή υπόθεση βασανισμού της 55χρονης.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε εντελώς τυχαία. Όλα ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου από μια καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κινητό βίντεο που κατέγραφαν σκηνές ακραίας κακοποίησης, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά, αν ήταν εν ζωή ή πού βρισκόταν.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της παθούσας, με την έκδοση επείγοντος σήματος και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας. Τελικά, τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 55χρονη σε κατοικία στην οδό Ερωφίλης. Έφερε εμφανή τραύματα, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι στο κεφάλι της είχαν απομείνει ελάχιστες τούφες μαλλιών.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου όπου περιέγραψε όσα βίωσε επί περίπου 30 ημέρες. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεχόταν επανειλημμένα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ανέφερε ότι η 42χρονη την είχε δέσει και με καλώδιο αλλά κατάφερε να λυθεί και να διαφύγει.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.https://www.cretalive.gr/