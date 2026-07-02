​«Κάπου στη μέση» : Η καθηλωτική φωνή του “The Voice”, Γεωργία Μαυρογιαννάκη, επιστρέφει δυναμικά με νέο τραγούδι

Ένα άκρως καλοκαιρινό, μοντέρνο και δροσερό κομμάτι έρχεται να μας ξεσηκώσει και να ρυθμίσει τη διάθεσή μας! Η ταλαντούχα Γεωργία

Μαυρογιαννάκη, η οποία ξεχώρισε και πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία στο «The Voice of Greece» μέσα από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, επιστρέφει δυναμικά με τη νέα της μουσική κυκλοφορία που φέρει τον τίτλο «Κάπου στη Μέση».

Η φρέσκια και γεμάτη ενέργεια ερμηνεία της Γεωργίας συναντά έναν σύγχρονο ρυθμό που σε παρασύρει από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο,

καθιστώντας το τραγούδι την απόλυτη επιλογή για το airplay των ραδιοφώνων και τις μουσικές λίστες των ενημερωτικών και ψυχαγωγικών sites.

Το «Κάπου στη Μέση» οπτικοποιείται με ένα εντυπωσιακό, καλοκαιρινό concept με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, αποπνέοντας τη ζεστασιά, τη λάμψη και την ανεμελιά της πιο όμορφης εποχής του χρόνου.

Οι στίχοι είναι του Ηλία Καλόγηρου, η μουσική της εξαιρετικής Νατάσας Κωνσταντίνου και κυκλοφορεί επίσημα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και στο επίσημο κανάλι της Real Music Greece στο YouTube.

Διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι μας στο youtube αποκλειστικά!

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