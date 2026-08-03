ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Kρητικιά ερμηνεύτρια, Γωγώ Λιδάκη με… ντίσκο διάθεση!

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η Γωγώ Λιδάκη επιστρέφει δυναμικά με το τρίτο της medley, παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική μουσική πλευρά, γεμάτη ρυθμό, λάμψη και ανατροπή.

Με μια εκρηκτική disco dance προσέγγιση, μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας αποκτούν νέα ζωή μέσα από μια σύγχρονη και ξεχωριστή εκτέλεση.

Η «Μαύρη Λίστα», το «Στο καλό», το «Λέει λέει» και το «Ουράνιο τόξο» επιστρέφουν με φρέσκια, χορευτική διάθεση.

Τη μουσική υπογράφει ο σπουδαίος Κυριάκος Παπαδόπουλος, ενώ τους στίχους οι Ηλίας Φιλίππου και Βασίλης Γιαννόπουλος.

Την ενορχήστρωση επιμελήθηκε ο Χρήστος Ρουπακιάς, δημιουργώντας έναν σύγχρονο ήχο που παντρεύει το λαϊκό συναίσθημα με τη disco dance αισθητική.

Το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ σκηνοθετεί ο επιτυχημένος Mike Marz.

Η Γωγώ Λιδάκη επιστρέφει πιο ανανεωμένη από ποτέ και αποδεικνύει πως οι μεγάλες επιτυχίες μπορούν να ξαναγεννηθούν μέσα από μια νέα, τολμηρή μουσική προσέγγιση.

Μετά την κυκλοφορία του νέου medley, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για έναν χειμώνα γεμάτο δυνατές μουσικές στιγμές στο Metropolis Live της Πάτρας.

Πιο συγκεκριμένα θα βρίσκεται στο πλευρό του καταξιωμένου μουσικοσυνθέτη Κυριάκου Παπαδόπουλου, σε ένα σχήμα με ποιότητα, εμπειρία και φρέσκια ενέργεια, που αναμένεται να κερδίσει τις εντυπώσεις.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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