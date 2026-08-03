Ισχυρότατο μελτέμι 15ετίας: Ριπές ανέμων έως 150 χλμ./ώρα σε Κρήτη, Αττική και Εύβοια

Οι θυελλώδεις άνεμοι άρχισαν να εξασθενούν από σήμερα, μειώνοντας σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών

Ένα από τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου στη χώρα, την ώρα που η Ελλάδα βρισκόταν αντιμέτωπη με μεγάλα πύρινα μέτωπα και οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραιναν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν τη χώρα από τις 29 έως τις 31 Ιουλίου σημείωσαν εξαιρετικά υψηλές τιμές, με τις μεγαλύτερες ριπές να καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, της Αττικής και της Εύβοιας.

Οι ισχυρότερες καταγραφές ήταν οι εξής:

Πλακιάς Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου: Η μέγιστη ριπή έφτασε τα 114 km/h στις 30 Ιουλίου, αποτελώντας τη μεγαλύτερη καλοκαιρινή ριπή που έχει καταγραφεί ποτέ στον συγκεκριμένο σταθμό, ο οποίος λειτουργεί από το 2012.

Φουρφουράς Αμαρίου Ρεθύμνου: Καταγράφηκε ριπή ανέμου 111 km/h στις 29 Ιουλίου, η υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί ποτέ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στον σταθμό από την έναρξη λειτουργίας του το 2010.

Πεντέλη: Η μέγιστη ριπή έφτασε τα 108 km/h στις 31 Ιουλίου, η δεύτερη μεγαλύτερη καλοκαιρινή τιμή που έχει καταγραφεί στον συγκεκριμένο σταθμό από το 2013. Ωστόσο, δεύτερος σταθμός στην κορυφή της Πεντέλης κατέγραψε ακόμη υψηλότερη ριπή, 150 km/h, χωρίς όμως να υπάρχουν διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία, καθώς λειτουργεί μόλις έναν χρόνο.

Πάρνηθα: Καταγράφηκε μέγιστη ριπή 109 km/h στις 31 Ιουλίου, η δεύτερη μεγαλύτερη τιμή για τους καλοκαιρινούς μήνες από το 2010, με το ρεκόρ να παραμένει στα 111 km/h.

Παξιμάδα Καρύστου: Η ισχυρότερη ριπή του επεισοδίου σημειώθηκε στην περιοχή, φτάνοντας τα 150 km/h στις 31 Ιουλίου, τιμή που αποτελεί νέο ρεκόρ καλοκαιρινής ριπής για τον σταθμό από την έναρξη λειτουργίας του το 2013.

Οι θυελλώδεις άνεμοι άρχισαν να εξασθενούν από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, μειώνοντας σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών.